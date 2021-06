Biało-czerwona sukienka przypominająca kwiat orchidei czy bluzka inspirowana wyobrażeniami słowiańskich bóstw – to przykłady ubiorów autorstwa światowej sławy polskiego projektanta Arkadiusa, którego stroje kupiło właśnie Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Te niezwykłe projekty pokazywane będą w zestawieniu z pracami Duetu RAD.

Stroje Arkadiusa i Duetu RAD / CMW w Łodzi /

Projekty stworzone przez Arkadiusa i Duet RAD zaskakują, zachwycają formą, ale także - przez poruszane tematy - mierzą się z historią i kulturową tożsamością Polski. Cztery kolekcje tych docenianych na świecie projektantów trafiły właśnie do zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Wypełniają niszę

Choć moda na dobre zagościła w takich światowych muzeach jak MET w Nowym Jorku czy londyńskie Victoria & Albert Museum, w Polsce wciąż bywa traktowana po macoszemu.

Tę niszę z powodzeniem wypełnia jednak Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które jako jedno z nielicznych polskich muzeów zajmuje się kolekcjonowaniem projektów współczesnych polskich projektantów i organizacją wystaw im poświęconych, nawiązując tym samym do praktyk zagranicznych ośrodków.

Zbiory łódzkiej placówki, liczące ponad 4,5 tysiąca eksponatów, wzbogaciły się właśnie o trzy unikatowe kolekcje Arkadiusa: "Realizację projektów z okresu studiów w Central Saint Martins w Londynie", "Queen of Sheba" oraz "Paulinę", a także o kolekcję autorstwa Duetu RAD pt. "Wiesia".

Dyrektor CMWŁ – Aneta Dalbiak i kurator związany z CMWŁ – Marcin Różyc / CMW w Łodzi /

"Cieszymy się, że do zakupionych w ubiegłym roku dwóch kolekcji Arkadiusa dołączą trzy kolejne jego autorstwa, a także nagradzana za granicą propozycja Duetu RAD" - mówi RMF FM dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Aneta Dalbiak.

"Kolekcje mody niezwykle rzadko są pokazywane w polskich muzeach, dlatego w niedalekiej przyszłości chcielibyśmy przygotować cykl wystaw poświęconych rodzimym i zagranicznym projektantom, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju polskiej mody" - dodaje.

Stój Arkadiusa / CMW w Łodzi /

Co łączy zakupione właśnie kolekcje? Z pewnością fascynacja ich autorów polskim folklorem i sztuką ludową.

"Realizacje projektów z okresu studiów na Central Saint Martins w Londynie" ilustrują i dokumentują początki drogi twórczej i londyńskiej kariery Arkadiusa. To jego pierwsze projekty zauważone przez krytyków i znawczynie mody. Nawiązują do kultury ludowej, bazując jednocześnie na osobistych wspomnieniach projektanta z dzieciństwa spędzonego na Lubelszczyźnie.

Tendencja do kontrastowych zestawień tego, co swojskie, z wyrafinowaną sztuką rozwinęła się także w kolekcji "Paulina", w której Arkadius pokrywał ubrania ręcznie malowanymi kwiatami.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolekcje mody Arkadiusa i Duetu RAD już w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Podobne zabiegi stosuje Duet RAD. Kolekcja "Wiesia" to współczesna wariacja na temat polskiego folkloru, inspirowana tradycją i wspomnieniami z dzieciństwa. Jasna "ekoskóra" i rzeźbiarskie formy upodabniają projekty do wzornictwa stosowanego na włocławskim fajansie. Granica między tkaniną a ceramiką zostaje umownie zatarta.

Stój Arkadiusa / CMW w Łodzi /

"'Wiesia' to na wskroś polska kolekcja, która mogłaby zapoczątkować nurt współczesnego artystycznego polskiego haute couture. Jego źródeł można szukać w czasach PRL-u, w kolekcjach Mody Polskiej czy Telimeny, a na przełomie wieków XX i XXI - na londyńskich wybiegach Arkadiusa, który zaciekawił brytyjską scenę mody nawiązaniami do kultury Lubelszczyzny" - zauważa krytyk mody, kurator związany z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Marcin Różyc.

Efekt śmiałego eksperymentowania z formą i iluzją

Projekty Arkadiusa i Duetu RAD tworzą wyjątkowy zbiór prac, będących efektem śmiałego eksperymentowania z formą i iluzją. To jedne z najciekawszych przykładów tego typu działań w dziejach polskiej mody.

Kolekcje zostały zakupione w ramach programu grantowego "Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów" oraz ze środków Miasta Łodzi.

Strój Duetu RAD / CMW w Łodzi /

Arkadiusz Weremczuk, znany jako Arkadius, to pierwszy z polskich projektantów mody, któremu udało się założyć i rozsławić swoją markę za granicą.

W świecie mody pojawił się w 1999 roku i szybko został okrzyknięty artystą ekstrawaganckim, ekscentrycznym i nieziemsko utalentowanym. Uznawany za nadzieję awangardowej mody i stawiany obok słynnych Alexandra McQueena czy Stelli McCartney. Ukończył Central Saint Martins College of Arts and Design w Londynie - uczelnię należącą do czołowych europejskich instytucji kształcących projektantów mody.

Jego prace znajdują się w zbiorach londyńskiego Victoria & Albert Museum, pokazywano je także w Mode Museum w Hasselt, Mode Museum w Antwerpii, Goethe-Institut w Nowym Jorku i Centre Georges Pompidou w Paryżu.

Strój Duetu RAD / CMW w Łodzi /

Duet RAD tworzą Juliusz Rusin i Maciej Jóźwicki - absolwenci poznańskich uczelni artystycznych.

Ich kolekcja "Wiesia" zauważona została przez amerykańskie wydanie magazynu "Vogue", a Massimiliano Giornetti, dyrektor florenckiej Polimody - prestiżowej włoskiej uczelni, ufundował Duetowi RAD nagrodę.