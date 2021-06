Odzyskano obraz Pabla Picassa, który został skradziony dziewięć lat temu podczas napadu na galerię w Atenach. Dzieło odnaleziono w wąwozie za miastem.

Policja w Atenach poinformowała, że "Głowa kobiety" (1939) Pabla Picassa została znaleziona wraz z obrazem "Milla" (1905) Pieta Mondriana.

Głowa kobiety (1939) Pabla Picassa / Grecka Policja /

Oba zostały skradzione podczas zuchwałego napadu w 2012 roku w Galerii Narodowej w Atenach.

Milla (1905) Pieta Mondriana / Grecka Policja /

Złodzieje odwrócili uwagę strażników, kilkakrotnie uruchamiając alarm bezpieczeństwa galerii, a w końcu wyłączając go.

To pozwoliło im zakraść się do środka we wczesnych godzinach porannych, wyrwać dzieła sztuki z ram i ukraść je.

Jeden ze złodziei aresztowany

Agencja informacyjna Reuters, powołując się na anonimowego funkcjonariusza policji, poinformowała, że aresztowano w tej sprawie ​​Greka. Dzieła znaleziono ukryte w wąwozie na obrzeżach miasta.

Obraz Picassa w jego charakterystycznym kubistycznym stylu, został podarowany Galerii Narodowej przez samego artystę w 1949 roku. Wyznał wtedy, że prezent był wyrazem uznania dla oporu kraju wobec nazistowskich Niemiec.