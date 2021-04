We wrześniu 2022 roku - premiera kinowa. Prace ruszają już teraz. Chodzi o komedię romantyczną "Bilet do raju" - "Ticket to Paradise" - z gwiazdorską obsadą. Główne role zagrają Julia Roberts i George Clooney. A Helen Mirren wcieli się w postać Goldy Meir w filmie "Golda". Wkrótce ruszą zdjęcia do tej produkcji.

Julia Roberts i George Clooney podczas Cannes Festival w 2016 roku /Shootpix /PAP/Abaca

