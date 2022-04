W 458. rocznicę urodzin swojego patrona, Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) zainicjował działalność biblioteki, którą tworzą unikatowy księgozbiór i artefakty związane z byłym dyrektorem placówki prof. Jerzym Limonem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Otwarta w sobotę, nowa placówka znajduje się w podziemiach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Księgozbiór liczący ok. 3,2 tys. woluminów przekazała wdowa po zmarłym w ubiegłym roku prof. Jerzym Limonie, Justyna Marcinkiewicz-Limon. Budowę biblioteki i jej wyposażenie ufundowało Amerykańskie Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Theatrum Gedanense i jego przewodniczący, amerykański filantrop Charles Krause.

Zgromadzone dzieła pozwolą zainteresowanym zapoznać się m.in. z historią Fundacji Theatrum Gedanense oraz Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W tej chwili posiadamy tradycyjne wydania książek - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektorka GTS Agata Grenda.



Teatr ma również w planach digitalizację zbiorów i cyfrowe udostępnianie prac prof. Jerzego Limona, "białych kruków" oraz innych wartościowych pozycji. Zależy nam na tym, aby dzieła były dostępne dla jak najszerszego grona osób - w Polsce i na świecie - podkreślała w komunikacie Grenda.



Księgozbiór składa się z pozycji napisanych w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i greckim. Pozycje zgromadzone w bibliotece zostały podzielone na działy: kultura renesansu, kultura Wysp Brytyjskich, humanistyka, historia, filozofia, teoria teatru i sztuk performatywnych, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka i architektura, teoria sztuki, kultura audiowizualna, dramat, poezja i proza, a także Gdańsk i Pomorze.



Księgozbiór - jak wskazują przedstawiciele GTS - ma służyć teatrologom, historykom, literaturoznawcom, filozofom czy badaczom historii regionu w ich codziennej pracy. Biblioteka będzie również dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych.



Biblioteka powstała w przestrzeni, w której wykopaliska archeologiczne i badania dendrochronologiczne potwierdziły istnienie w 1635 r. Szkoły Fechtunku. Był to pierwszy teatr publiczny w Polsce, funkcjonował w Gdańsku przez blisko 200 lat, goszcząc m.in. trupy wędrowne aktorów angielskich.



To najstarsza, najbardziej historyczna przestrzeń Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jestem bardzo wdzięczna, że to miejsce wskazano jako docelowe dla Biblioteki Jerzego Limona - powiedziała, cytowana w komunikacie, Justyna Marcinkiewicz-Limon.



Nowa przestrzeń w GTS została zaprojektowana i wykonana przez gdańskich artystów i projektantów wnętrz Tomasza Krupińskiego i Mikołaja Żejmo.



Ze względu na niezwykle cenną zawartość biblioteki, zbiory przeglądać będzie można wyłącznie na miejscu. Czytelnia jest czynna od wtorku do czwartku od godz. 14 do 18.