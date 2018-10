Najbliższa uroczystość wręczenia Cezarów będzie poświęcona Charles'owi Aznavourowi, legendarnemu francuskiemu piosenkarzowi ormiańskiego pochodzenia - poinformowała w czwartek przyznająca te prestiżowe nagrody francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej.

Tysiące fanów pożegnało artystę / EUGENE GARCIA / PAP/EPA

Charles Aznavour był artystą absolutnym! Piosenkarz, tekściarz, kompozytor piosenek i muzyki filmowej - napisał w komunikacie przewodniczący Akademii Alain Terzian. Wielki aktor, który pisał scenariusze, a także dialogi. Jego kariera filmowa była godna podziwu. Hołdem w uznaniu jego zasług i talentu będzie 44. gala wręczenia Cezarów.



Zmarły w poniedziałek piosenkarz miał 94 lata. W czasie ponad 80-letniej kariery zagrał w około 60 filmach, wśród których najbardziej znaczący to "Ararat" z 2002 r. wyreżyserowany przez Kanadyjczyka Atoma Egoyana, z pochodzenia, jak i Aznavour, Ormianina. W "Araracie" zagrał rolę reżysera, który chce nakręcić film o rzezi Ormian w 1915 roku. Jego zaangażowanie na rzecz Armenii i pamięci o ludobójstwie Ormian było powszechnie znane; w 1975 roku w 60. rocznicę ludobójstwa napisał balladę "Ils sont tombes". Pełnił funkcję stałego przedstawiciela Armenii przy ONZ i UNESCO.



Wystąpił m.in. w filmach Francois Truffaut ("Strzelajcie do pianisty!", 1960), Claude'a Chabrola, Jeana Cocteau ("Testament Orfeusza", 1960), Volkera Schloendorffa ("Blaszany Bębenek", 1979). Był m.in. współautorem i pierwszym wykonawcą "La boheme" - jednej z najbardziej znanych na świecie piosenek francuskich. Śpiewał głównie piosenki literackie. W internetowej ankiecie amerykańskiej telewizji CNN i tygodnika "Time" został w 1999 roku uznany za największego estradowego artystę XX wieku.



Szahnur Warenag Aznawurian, jak brzmiało jego nazwisko, urodził się w maju 1924 roku w Paryżu w rodzinie Ormian, którzy uciekając przed tureckimi pogromami, schronili się tam w drodze do USA.



Francuzi hołd Aznavourowi oddadzą w piątek rano w Paryżu na dziedzińcu przed Hotel des Invalides w obecności prezydenta Emmanuela Macrona i około 200 osobistości z najważniejszych instytucji państwa francuskiego. Jak poinformował w czwartek Pałac Elizejski, Macron wygłosi przemówienie. Trumna piosenkarza zostanie okryta francuską flagą.



Według licznych źródeł rodzina Aznavoura była początkowo niechętna nadaniu wydarzeniu rangi narodowej. Ale zgodziła się, ponieważ sam Charles Aznavour nie odrzucał zaszczytów. Był odznaczony najwyższymi wyróżnieniami francuskimi - Legią Honorową, medalem Akademii Francuskiej, a także obcymi - Orderem Kanady, którego dewiza głosi "Pragnący lepszej ojczyzny" i belgijskim Orderem Leopolda. Sam mawiał, że "musi patrzeć na to, skąd pochodzi i gdzie się obecnie znajduje".



Uroczystość będzie transmitowana na żywo przez telewizje France 2, BFMTV, CNews, LCI i France Info.



(nm)