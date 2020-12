We wtorek 8 grudnia ruszy 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - w tym roku w całości online. Konkursowe filmy będą dostępne, niestety, tylko dla branży, dziennikarzy i jurorów. W czwartek 10 grudnia będziemy świętować rocznicę przyznania literackiego Nobla Oldze Tokarczuk.

Złote i Srebrne Lwy / FPFF w Gdyni /

Festiwal Filmowy w Gdyni

Od 8 do 12 grudnia online potrwa 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W programie są trzy konkursy, pozakonkursowe sekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące, w tym konferencje prasowe, debaty, warsztaty i koncerty.

Na platformie vod festiwalu znajdzie się niestety tylko część filmów zakwalifikowanych do konkursów, co wynika z obostrzeń licencyjnych. Dostęp do tytułów będzie ograniczony wyłącznie do wybranego grona.

Kika tytułów z Konkursu Głównego będzie dostępnych tylko dla... jurorów. To "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej, "Magnezja "Macieja Bochniaka, "Sweat" Magnusa von Horna rekomendowany przez festiwal w Cannes oraz nasz kandydat do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

Filmy w Konkursie Głównym dostępne na VOD FPFF dla osób akredytowanych (branża i dziennikarze) to - "Mistrz" w reżyserii Macieja Barczewskiego, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego i "Zieja" w reżyserii Roberta Glińskiego.

Filmami dostępnymi na VOD FPFF tylko dla akredytowanych dziennikarzy będą: "25 lat niewinności" w reżyserii Jana Holoubka, "Amatorzy" Iwony Siekierzyńskiej, "Jak najdalej stąd" film Piotra Domalewskiego oraz "Tarapaty 2" w reżyserii Marty Karwowskiej.

Dwa filmy z Konkursu Głównego są dostępne na platformach streamingowych - to "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" w reżyserii Macieja Kawulskiego oraz "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy.

Osiem osób, wśród nich Lech Majewski, Grażyna Błęcka-Kolska i Jan P. Matuszyński, wyłoni najlepsze tytuły konkursu głównego. Festiwal pokaże widzom wybrane filmy tegorocznych Laureatów Platynowych Lwów, nagrody za całokształt twórczości. Będą to "Kobieta z prowincji" i krótkometrażowe "Wypracowanie" w reżyserii Andrzeja Barańskiego i "Komornik" w reżyserii Feliksa Falka. Online dostępne online będą również masterclassy z reżyserami.

Tegoroczny festiwal to również Konkurs Filmów Mikrobudżetowych oraz Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

Rok po Noblu

10 grudnia odbędzie się online spotkanie z Olgą Tokarczuk. Tego dnia przypadnie rocznica wręczenia pisarce Nagrody Nobla z literatury za 2018 rok.

Fundacja Olgi Tokarczuk, Wrocławski Dom Literatury i Wydawnictwo Literackie przygotowały jedyne w tym roku spotkanie z Noblistką promujące jej najnowszą książkę "Czuły narrator". Tak zatytułowana była mowa noblowska pisarki. Poza głośną mową noblowską na publikację składa się także 11 innych starannie wyselekcjonowanych esejów i wykładów autorki, dzięki którym możemy zajrzeć za kulisy jej twórczości Rozmowę z pisarką poprzedzi ogłoszenie wyników konkursów literackich w ramach programu edukacyjnego "Jak zdobyć Nagrodę Nobla?". Tego samego dnia odbędzie się też premiera fragmentu wrocławskiego koncertu Marii Peszek, który sama artystka określiła jako "kobiecy sojusz przeciwko ciemności".

Początek spotkania z Olgą Tokarczuk o 19.00, poprowadzi je prof. Ryszard Koziołek. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane przez platformę Facebook: na fanpage’ach Fundacji Olgi Tokarczuk, Wrocławskiego Domu Literatury oraz Wydawnictwa Literackiego (w przypadku spotkania z Olgą Tokarczuk) i Wrocławia Miasta Literatury (w przypadku koncertu Marii Peszek), a także na YouTube.