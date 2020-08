Do kin w całej Polsce trafia najnowszy film Lecha Majewskiego "Dolina Bogów". Jedną z głównych ról gra John Malkovich.

W "Dolinie Bogów" grają światowej sławy aktorzy - wśród nich John Malkovich, Josh Hartnett i Berenice Marlohe. Scenerią filmu jest m.in. gmach Sądu Okręgowego przy ul. Francuskiej w Katowicach, budynek Muzeum Śląskiego, zamek w Pszczynie oraz wnętrza sosnowieckiego Pałacu Dietla. Zdjęcia realizowano też m.in. we Wrocławiu, w Zamku Czocha, na terenie Opactwa Cystersów w Lubiążu i w ogrodach Zamku Książ.

"Dolina Bogów" ("Valley of the Gods") - jak mówił wcześniej reżyser - to rodzaj moralitetu i współczesnej baśni dla dorosłych, inspirowanej legendą Indian Navajo o herosie Ullikummim; to także współczesna parafraza "Obywatela Kane’a". Akcja filmu toczy się współcześnie zarówno w realnym, jak i wykreowanym świecie. Bohaterem filmu jest ekscentryczny bogacz Wes Tauros (John Malkovich), którego życie poznaje zaproszony do jego posiadłości pisarz, John Ecas (Josh Hartnett). Prowadząc ekscentryczne życie, Tauros eksperymentuje na sobie możliwości, jakie dają pieniądze.





Wideo youtube



Za reżyserię "Doliny Bogów" Lech Majewski otrzymał nagrodę specjalną Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. Film prezentowany był także w konkursie głównym podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i znalazł się w konkursie międzynarodowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Produkcję filmu wspomogły m.in. śląskie i dolnośląskie samorządy oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej, a ogólnopolskim patronem filmu jest miasto Katowice.



Oprócz Polski zdjęcia powstawały także w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Muzykę do filmu skomponował laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Podczas zdjęć realizowanych w maju 2016 roku na Śląsku, reżyser mówił, że gdy tylko może, stara się realizować swoje filmy w rodzinnych Katowicach - w całości powstał tu np. wcześniejszy jego film "Onirica".



12 lat temu również w woj. śląskim reżyser realizował zdjęcia do jednego ze swoich najgłośniejszych filmów - "Młyn i krzyż", gdzie z udziałem takich aktorów, jak Rutger Hauer, Michael York czy Charlotte Rampling, "ożywił" obraz Pietera Bruegla "Droga Krzyżowa". Dla wielu gwiazd kina właśnie ten film, który wszedł na ekrany w 2011 r., jest artystyczną wizytówką Majewskiego i zachętą do udziału w jego nowych projektach.



Urodzony w Katowicach Lech Majewski to tworzący w Polsce i za granicą reżyser filmowy i teatralny, twórca videoartów, scenarzysta, poeta, prozaik i malarz. Wyreżyserował wiele nagradzanych dzieł, m.in. filmy "Wojaczek", "Angelus" oraz "Młyn i krzyż".