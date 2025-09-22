Znany i popularny DJ i prezenter muzyczny, twórca i prowadzący najpopularniejsze listy przebojów w historii stacji, prowadzący i współprowadzący dziesiątki programów, nauczyciel i mentor kilku pokoleń młodych radiowców, znawca i autorytet muzyczny, rozpoczął swoją radiową karierę w RMF FM dokładnie 35 lat temu, 22 września 1990 roku w programie Metzoforte, prowadzonym wtedy wyjątkowo nie przez ówczesnego szefa muzycznego Piotra Metza, ale jego kolegę z redakcji muzycznej Tomasza Słonia.

/ Marcin Jędrych / RMF FM

Analityczny radiowy umysł

Człowiek zjawiony na punkcie muzyki, uwielbiający statystyki, zestawienie, skoki w dół, etc. - mówi o Jędrychu w wywiadzie Tomasz Słoń. To nie dziwi, wykształcony informatyk i matematyk często używał swoich ścisłych talentów do rozwijania całkowicie nowego wtedy i nieznanego zawodu DJ-a radiowego. Do RMF FM zaprosił go Piotr Metz. Znali się ze spotkań na giełdzie muzycznej w Krakowie, obowiązkowym miejscu spotkań wszystkich fanów muzyki ze stolicy Małopolski. Młoda stacja RMF (wówczas Radio Małopolska Fun) nadawała już od kilku miesięcy swój własny polski program, najpopularniejszą audycją muzyczną było pasmo Metzoforte, więc oczywistym było, że młody adept sztuki radiowej zasilił redakcję muzyczną. Od razu wszedł na antenę i zaczęła się piękna i długa kariera radiowa.

Programy

Muzyczny Magazyn Informacyjny, Rockwieczorek, Przebój Roku w RMF FM, poranki, pasma nocne, Europejska Lista Przebojów i wiele innych, ale dwa programy zostały w pamięci słuchaczy w sposób wyjątkowy połączone z Marcinem Jędrychem. To JW23 i Lista HOP-BĘC.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 30 rocznicę uruchomienia najbardziej kultowej audycji w historii RMF FM, czyli JW23. Artykuł i reportaż o tym wydarzeniu można przeczytać i oglądnąć w portalu RMF24.PL

Za 2 lata, w czerwcu 2027 roku minie 30. rocznica startu słynnej Listy HOP-BĘC. Prezes RMF FM Stanisław Tyczyński powierzył zadanie zbudowania nowej wyjątkowej pozycji muzycznej Marcinowi Jędrychowi. Miała być oryginalna i różnić się od wszystkiego, co do tej pory znane było w radiowym eterze. I tak się stało. Po raz pierwszy słuchacze mogli zagłosować nie tylko wybijając swój ulubiony utwór do góry, ale mogli od teraz powodować jego spadek.

To była rewolucja! Lista generowała największa dzienną słuchalność programu RMF FM, mimo że pora między godziną 18 a 20 nie była prime-timem radiowym. To było zbawcze dla całej stacji przeżywającej wówczas kryzys po odejściu do nowej telewizji TVN większości zespołu programowego z dyrektorem anteny na czele. Rozszerzenie grupy docelowej, dogłębna zmiana ramówki, nowi prowadzący i hit w postaci nowej Listy HOP-BĘC sprawiły, że już pół roku później RMF FM po razu pierwszy został liderem słuchalności w Polsce. Szef stacji docenił talent wysiłek Marcina Jędrycha. Po raz drugi w historii cały zespół radia został zaproszony na uroczysty poczęstunek, w trakcie którego osobiście Tyczyński dziękował Marcinowi za jego Listę. Wcześniej w podobny sposób uhonorowano tylko jednego pracownika, Krzysztofa Mazurkiewicza, zasłużonego technika radiowego. Nigdy wcześniej i potem podobna ceremonia nie miała miejsca.

Jędrych w RMF

Marcin Jędrych to legenda RMF FM. W tym stwierdzeniu nie ma przesady. Był i jest tytanem pracy, mistrzem kreatywności, wzorcem DJ-ki, jednym z najbardziej sprawnych prezenterów radiowych w Polsce, stacja chwaliła się, że to jedyny radiowiec w Polsce, który potrafi wypowiedzieć "1000 słów na godzinę". Pewnie nikt tego nigdy nie sprawdził, ale słuchając jego audycji z lat 90. łatwo w to uwierzyć. W 2003 roku Marcin postanowił na 4 lata szukać swojego miejsce poza RMF-em, ale magnez stacji z Kopca Kościuszki działał i przyciągał. Po powrocie w 2007 roku listę kolejnych pozycji antenowych uzupełniły takie audycje i pasma jak TEN TOP, Dobrze Zagrane, Imprezowy Piątek z Joanną Meus i Jackiem Tomkowiczem, Imprezowy weekend z Mateuszem Opyrchałem, Gorące Numery Gwiazd, Świat na głowie z Tomaszem Olbratowskim, Kawałek Weekendu, czy w końcu monumentalny program Rockandrollowa Historia Świata z Markiem Piekarczykiem.

W 2020 roku w czasie pandemii do rodziny stacji RMF dołączyło internetowe Radio RMF24. I tu Marcin okazał się wytrwanym prowadzącym i rozmówcą wielu gości na antenie. Marcin jest także niezrównanym propagatorem historii RMF FM. Jego cykl podcastów "Zakazana historia radia" w serwisie RMFON był hitem internetu.

Marcin nieustająco jest na antenie RMF FM. Miłośnicy jego głosu i talentu mogą go słuchać na żywo w piątki między 20 a północą w paśmie Popoctagon.

Marcinie, 100 radiowych lat w RMF FM życzą Twoi przyjaciele!

Zobacz reportaż, w którym sam jubilat oraz jego koleżanki i koledzy z radia opowiadają o fenomenie Marcina Jędrycha:

Debiut antenowy Marcina Jędrycha w RMF FM! To już 35 lat! Krzysztof Nepelski / RMF FM