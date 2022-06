23 września do kin trafi trafi film "Johnny" w reżyserii Daniela Jaroszka. To obraz inspirowany historią popularnego duchownego - ks. Jana Kaczkowskiego. Zagrał go Dawid Ogrodnik.

O wyjątkowości Jana stanowiło, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, prostolinijne patrzenie na religię, która przede wszystkim oparta jest na szacunku, niepogardzaniu istotą ludzką i tym, co jest najważniejsze, czyli działaniu w skutek i na skutek miłości do drugiego człowieka - mówi o ks. Kaczkowskim grający go Dawid Ogrodnik. Oprócz niego na ekranie zobaczymy m.in. Piotra Trojana, Magdalenę Czerwińską, Annę Dymną, Marię Pakulnis, Martę Stalmierską, Witolda Dębickiego, Michała Kaletę i Joachima Lamżę.

Wideo youtube

Jak zawsze w takich sytuacjach gra jest o tyle trudna, że chodzi o realną postać, ale Patryk to wymarzony bohater. Chuligan, przestępca, uczeń, nauczyciel, kucharz, ojciec, pielęgniarz. Patryk może w sobie pomieścić nie jednego bohatera. Pozornie prosta do zbudowania rola okazała się niezwykle złożona. Pełna przemian i wewnętrznych kontrastów - mówi Piotr Trojan, który gra podopiecznego ks. Kaczkowskiego - Patryka Galewskiego.

Reżyserem filmu jest Daniel Jaroszek, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. Za scenariusz odpowiada Maciej Kraszewski. Napisałem tę historię, aby nawet najbardziej zdołowany człowiek uwierzył, że nowe, dobre życie może się rozpocząć w trudnych do wyobrażenia, ekstremalnych okolicznościach. To opowieść o zwycięstwie życia i miłości - tłumaczy scenarzysta.

Za zdjęcia do filmu "Johnny" odpowiada Michał Dąbal, za kostiumy - Zofia Komasa, a za muzykę Michał Kush. Jednym z koproducentów obrazu jest popularny wokalista Dawid Podsiadło.

Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan na planie filmu / fot. H. Komerski / Materiały promocyjne

Jak wygląda zarys fabuły filmu o ks. Kaczkowskim? "Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie" - zapowiada dystrybutor.

Jak podkreśla NEXT FILM - dystrybutor filmu, "Johnny" powstał we współpracy z rodziną ks. Jana oraz Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego. Zdjęcia do filmu realizowane były w plenerach m.in. Konstancina, Pucka i Sopotu.

Kim był ks. Jan Kaczkowski?

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 r. w Gdyni. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym i w 2002 r. otrzymał święcenia. W 2007 r. uzyskał doktorat nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy "Godność człowieka umierającego a pomoc osobom w stanie terminalnym - studium teologiczno - moralne". W 2008 r. ukończył studia podyplomowe z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Duchowny był jednym z założycieli Puckiego Hospicjum Domowego. Między 2007 a 2009 rokiem koordynował budową ośrodka, po czym został jego dyrektorem i prezesem zarządu. W wolontariat hospicyjny angażował tzw. trudną młodzież i osoby skazane. Prowadził wykłady i warsztaty z tematyki hospicyjnej. Zmarł 28 marca 2016 r. Przez wiele lat zmagał się z nowotworem.