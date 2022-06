Julia Garner ma największe szanse, żeby otrzymać główną rolę w filmie biograficznym o Madonnie. 28-letnia aktorka miała już nawet otrzymać propozycję zagrania ikony popu – informuje "Variety". Film wyreżyserować ma sama wokalistka.

Julia Garner / HAYOUNG JEON / PAP/EPA

Film ma opowiadać o życiu i karierze Madonny. Największe szanse na zagranie ikony popu ma Julia Garner. 28-letnia aktorka to dwukrotna zdobywczyni nagrody Primetime Emmy za rolę Ruth Langmore w serialu "Ozark". Znana jest także z mini-serialu "Kim jest Anna?". "Variety" - powołując się na źródła zaznajomione z projektem - informuje, że Garner już otrzymała propozycję zagrania Madonny.

Inne aktorki, które brano pod uwagę do tej roli, to między innymi Florence Pugh, Odessa Young i Alexa Demie.

Po podpisaniu umowy Julia Garner będzie mogła rozpocząć przygotowania do roli. Będą to m.in. nauka z choreografem piosenkarki, a także sesje śpiewu i czytania tekstu z samą Madonną.

Film ma wyprodukować Amy Pascal, a jego współautorką pisarka Erin Cressida Wilson.

Powodem, dla którego to robię, jest to, że kilka osób próbowało stworzyć filmy o mnie, ale zawsze byli to mężczyźni - powiedziała Madonna w październiku ubiegłego roku podczas występu w "The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona, pytana co skłoniło ją do tego, żeby wyreżyserować swoją biografię.

Jak zauważa "The Hollywood Reporter", jeśli Garner otrzymałaby angaż, byłaby to dla niej największa dotychczasowa rola. Do tej pory grała głównie w filmach o mniejszym budżecie i produkcjach niezależnych.