Międzynarodowy Dzień Teatru, wielka wystawa "Manet i Degas" w Paryżu i "Chwila z Szymborską" - premierowe słuchowisko na żywo w gwiazdorskiej obsadzie. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Wisława Szymborska na zdj. z 2011 r. / Jacek Bednarczyk / PAP

Międzynarodowy Dzień Teatru

"Naszą misją (...) od pierwszego występu aktora na scenie jest stała konfrontacja z tym, co brzydkie, krwawe i nieludzkie. Naprzeciw stawiamy wszystko, co piękne, czyste i humanitarne. Mamy zdolność rozsiewania życia. Pomnażajmy je razem dla dobra zjednoczonego świata i ludzkości" - napisała w światowym orędziu na Międzynarodowy Dzień Teatru egipska aktorka Samiha Ayoub.

Święto teatru będzie obchodzone w poniedziałek 27 marca w ponad 100 państwach na świecie. Wiele teatrów w Polsce przygotowało atrakcje dla swoich widzów, m.in. darmowe wejściówki lub bilety za złotówkę, oprowadzanie po kulisach i warsztaty z zadań aktorskich.

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w czerwcu 1961 roku. To na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 roku.

Manet i Degas

Edgar Degas, "Jeune femme à l’Ibis" / © The Metropolitan Museum of Art / Materiały prasowe

Od wtorku 28 marca w Musée d'Orsay w Paryżu można oglądać wystawę Manet/Degas. Édouard Manet i Edgar Degas odegrali kluczową rolę w malarstwie lat 60. i 80. XIX wieku. Ta wystawa zmusi widza do nowego spojrzenia na ich prawdziwą więź.

Jak czytamy na stronie paryskiego muzeum "porównanie artystów tak ważnych jak Manet i Degas nie powinno ograniczać się do identyfikacji podobieństw w ich dorobku. (...) Przed i po narodzinach impresjonizmu (...), jeszcze bardziej uderzające jest to, co różni ich malarstwo. Pochodząc z różnych środowisk, mając różne temperamenty, nie podzielali tych samych gustów literackich i muzycznych".

Twórcy wystawy obiecują arcydzieła. Wystawa jest organizowana przez Musée d'Orsay i Musée de l'Orangerie oraz Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W tym ostatnim ekspozycja będzie prezentowana od września 2023 r do stycznia 2024 r.

Prywatny świat Noblistki

"Chwila z Szymborską" to premierowe słuchowisko na żywo w Big Book Cafe w Warszawie. 29 marca przenikliwe, zaskakujące i niezmiennie aktualne wiersze, felietony oraz listy Wisławy Szymborskiej zinterpretują aktorki Magdalena Koleśnik i Aleksandra Konieczna. A w tle rozbrzmiewać będzie ulubiona muzyka noblistki, m.in "Black Coffee" oraz "Summertime" w wykonaniu Elli Fitzgerald.

W warstwie słownej będzie to wybór z wydanych właśnie po raz pierwszy w jednym tomie "Wierszy wszystkich", niektóre z błyskotliwych i osobistych mikrorecenzji książkowych wydanych jako "Wszystkie lektury nadobowiązkowe", a także część z listów wymienianych z Kornelem Filipowiczem, które opublikowano w książce "Najlepiej w życiu ma twój kot".

Wieczór jest częścią obchodów roku Wisławy Szymborskiej i 100. rocznicy jej urodzin.