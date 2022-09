Catherine Deneuve odebrała Złotego Lwa za całokształt twórczości na 79. festiwalu filmowym w Wenecji. "Jestem szczęśliwa i dumna" - mówiła ikona francuskiego kina w czasie gali otwarcia.

Catherine Deneuve / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Francuska aktorka ma już na koncie Puchar Volpi dla najlepszej aktorki, który otrzymała w 1998 roku w Wenecji za "Plac Vendome" Nicole Garcii. "Deneuve stała się ucieleśnieniem diwy, zajmując miejsce jednej z największych aktorek w historii filmu" - podkreślono w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu honorowego Złotego Lwa. Dyrektor weneckiego festiwalu Alberto Barbera zwrócił też uwagę na imponującą liczbę filmów z udziałem gwiazdy. Przypomniał, że większość z nich odniosła międzynarodowe sukcesy.



Catherine Deneuve odbiera honorowego Złotego Lwa / CLAUDIO ONORATI / PAP/EPA

To wielka przyjemność być tutaj w Wenecji na festiwalu - mówiła Catherine Deneuve. Chcę powiedzieć, że naprawdę czuję się bardzo szczęśliwa i bardzo dumna, że zostałam tu nagrodzona. Z festiwalem w Wenecji łączy mnie długa historia. Jednym z pierwszych filmów, z którym tutaj przyjechałam, był obraz, który naprawdę bardzo kocham i stał się tutaj bardzo znany. To była "Piękność dnia", dostaliśmy wtedy nagrodę. To była moja pierwsza "pamiątka" po weneckim festiwalu. (...) Bardzo wam za wszystko dziękuję - dodała aktorka, nagrodzona długą owacją.

Catherine Deneuve ma na koncie wiele nagród na największych festiwalach na świecie. Ma też nominację do Oscara, co jest rzadkim przywilejem spotykającym aktorkę nieamerykańską. Na liście reżyserów, z którymi współpracowała, są m.in Roger Vadim, Jacques Demy, François Truffaut, Roman Polański, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni oraz Gerard Depardieu. Ma ona "bezdyskusyjny talent" i stała się "uznaną na całym świecie divą, jedną z najlepszych aktorek w historii kina" - dodał Barbera.

79. festiwal filmowy w Wenecji potrwa do 10 września.