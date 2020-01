​Australijska aktorka Cate Blanchett będzie przewodniczącą jury głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa. Tą decyzję ogłosiła dyrekcja 77. festiwalu filmowego w Wenecji. Święto kina na weneckim Lido odbędzie się w dniach 2-12 września.

Cate Blanchett będzie przewodniczącą jury festiwalu filmowego w Wenecji / Ik Aldama / PAP/DPA

Decyzję podjął szef weneckiego Biennale Paolo Baratta na wniosek dyrektora artystycznego festiwalu Alberto Barbery, który nazwał Blanchett "ikoną współczesnego kina".

Dyrekcja festiwalu przytoczyła słowa gwiazdy, która na wiadomość o nominacji oświadczyła: Co roku czekam na wybór filmów w Wenecji i co roku okazuje się on zaskakujący i znaczący. Festiwal filmowy w Wenecji jest jednym z najbardziej sugestywnych na świecie.

Lista filmów dopuszczonych do konkursu o nagrodę Złotego Lwa zostanie ogłoszona w lipcu.

Doświadczenie w festiwalowym jury

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Cate Blanchett zasiądzie jako przewodnicząca jury festiwalu filmowego. W 2018 roku dorobek aktorki został doceniony przez dyrekcję festiwalu w Cannes. Australijska aktorka i producentka została przewodniczącą jury 71. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Blanchett nie kryła, że czuje się zaszczycona nominacją: Byłam w Cannes w wielu rolach: jako aktorka, producentka, na targach filmowych, galach oraz walcząc w konkursie o Złotą Palmę. Ale nigdy dla samej przyjemności oglądania rogu obfitości filmów, które ten wspaniały festiwal prezentuje. Czuję się zaszczycona przywilejem i odpowiedzialnością przewodniczenia jury w tym roku.

Pierre Lescure, dyrektor Festiwalu w Cannes i Thierry Frémaux, jego delegat generalny, napisali: "Cieszymy się, że możemy powitać tak wyjątkową artystkę, której talent i przekonania wzbogacają zarówno ekran, jak i scenę".

