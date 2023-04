Akcja Żonkile

Wystawę "Wokół nas morze ognia" od 18 kwietnia będzie można oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Dzień później będzie akcja Żonkile, to w 80. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. Największego zbrojnego zrywu Żydów i Żydówek podczas II wojny światowej i pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Nowa ekspozycja to pierwsza wystawa o powstaniu w getcie warszawskim przedstawiona z perspektywy cywilów, którzy sprzeciwili się narzuconemu przez Niemców systemowi mordowania bezbronnych w obozach zagłady.