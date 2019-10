Kłęby czarnego dymu nad Bytomiem. Na terenie jednego z zakładów na Stroszku pali się składowisko odpadów. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Z ogniem walczy 70 strażaków. Ogień już się nie rozprzestrzenia - pożar udało się opanować.



W ogniu stanęły tekstylia i tworzywa sztuczne pakowane w wielkie worki. Wszystkie one znajdują się pod specjalnym zadaszeniem. Składowisko odpadów ma około 5 metrów wysokości.



Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. Strażacy uspokajają, że pomiary specjalistyczną aparaturą nie wykazują niebezpiecznego zanieczyszczenia powietrza. Wystosowano jednak apel do okolicznych mieszkańców, by pozamykali okna.



Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM