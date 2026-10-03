Żółty alarm na Litwie. Poderwane myśliwce, zamknięte lotnisko

NKVC przekazało dziennikarzom, że obiekt prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi.
Obowiązuje żółty alarm, obiekt nie został jeszcze w pełni zidentyfikowany. Poderwano myśliwce, które realizują niezbędne procedury – powiedział w sobotę w radiu LRT szef NKVC Vilmantas Vitkauskas.
Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, którzy informują, że widzieli potencjalny obiekt przemieszczający się z okolic Wilna w kierunku Janowa (w środkowej części kraju - przyp. red.), jednak nie możemy potwierdzić tych informacji. Są to doniesienia mieszkańców, a nie dane radarowe z naszej misji obrony powietrznej – podkreślił.
Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została tymczasowo zamknięta z powodu aktywności niezidentyfikowanego obiektu latającego.
W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach na Litwie ogłaszano komunikaty o potencjalnym zagrożeniu z powietrza.
We wrześniu nad litewskim terytorium po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.