Żółty alarm na Litwie. Poderwane myśliwce, zamknięte lotnisko

RMF24

Żółty alarm powietrzny ogłoszono w sobotę rano w okręgu wileńskim na Litwie - podało litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC). Poderwano myśliwce NATO i zawieszono na krótko działanie lotniska w Wilnie. Powodem jest zagrożenie powietrzne w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona.

NKVC przekazało dziennikarzom, że obiekt prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi.

Obowiązuje żółty alarm, obiekt nie został jeszcze w pełni zidentyfikowany. Poderwano myśliwce, które realizują niezbędne procedury – powiedział w sobotę w radiu LRT szef NKVC Vilmantas Vitkauskas.

Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, którzy informują, że widzieli potencjalny obiekt przemieszczający się z okolic Wilna w kierunku Janowa (w środkowej części kraju - przyp. red.), jednak nie możemy potwierdzić tych informacji. Są to doniesienia mieszkańców, a nie dane radarowe z naszej misji obrony powietrznej – podkreślił.

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została tymczasowo zamknięta z powodu aktywności niezidentyfikowanego obiektu latającego.

Nowa taktyka Putina: Uderzanie w mosty. Dron trafił w kluczową przeprawę na Dnieprze Most Północny na Dnieprze w Kijowie dziś rano trafiony przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Poinformował o tym burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko na Telegramie.

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach na Litwie ogłaszano komunikaty o potencjalnym zagrożeniu z powietrza.

We wrześniu nad litewskim terytorium po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.