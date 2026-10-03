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Nowa taktyka Putina: Uderzanie w mosty. Dron trafił w kluczową przeprawę na Dnieprze

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (06:53)

Most Północny na Dnieprze w Kijowie został dziś rano trafiony przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Poinformował o tym na Telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Nowa taktyka Putina: Uderzanie w mosty. Dron trafił w kluczową przeprawę na Dnieprze
Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych /materiały udostępnione

Dron uderzył w Most Północny

Dziś w nocy i nad ranem rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak powietrzny na stolicę Ukrainy. Trafiono w Most Północny, będący ważną przeprawą, łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Ten most był w ostatnich dniach już kilkakrotnie atakowany przez rosyjskie drony. 

Wczoraj z kolei Rosja uderzyła w Most Południowy, przez który przebiega kluczowa linia kijowskiego metra. Dziesiątki tysięcy ludzi nie dojechały do pracy i do szkoły. Konstrukcja to także część trasy europejskiej E40 oraz drogi międzynarodowej M03. 

Zintensyfikowane ataki na mosty, będące częścią kluczowej krytycznej infrastruktury Kijowa, pokazują tym samym nową strategię Kremla. 

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Zełenski apeluje do Trumpa

Agencja Reutera podała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa o zablokowanie Rosji chińskiego konkurenta Starlink. Federacja Rosyjska rozwija system nazywany Rasswiet - satelitarną sieć internetową podobną do Starlinka.

Co to jest Starlink?

Starlink to tysiące satelitów firmy SpaceX Elona Muska. Krążą one nisko nad Ziemią i dostarczają internet tam, gdzie nie ma zwykłej infrastruktury - także na froncie. Dla wojska taki internet jest niezwykle przydatny, ponieważ pozwala m.in. szybko przesyłać obraz z dronów, mapy, pozycje jednostek i rozkazy.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie
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