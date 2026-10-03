Nowa taktyka Putina: Uderzanie w mosty. Dron trafił w kluczową przeprawę na Dnieprze

RMF24

Most Północny na Dnieprze w Kijowie został dziś rano trafiony przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Poinformował o tym na Telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Dron uderzył w Most Północny

Dziś w nocy i nad ranem rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak powietrzny na stolicę Ukrainy. Trafiono w Most Północny, będący ważną przeprawą, łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Ten most był w ostatnich dniach już kilkakrotnie atakowany przez rosyjskie drony.

Wczoraj z kolei Rosja uderzyła w Most Południowy, przez który przebiega kluczowa linia kijowskiego metra. Dziesiątki tysięcy ludzi nie dojechały do pracy i do szkoły. Konstrukcja to także część trasy europejskiej E40 oraz drogi międzynarodowej M03.

Zintensyfikowane ataki na mosty, będące częścią kluczowej krytycznej infrastruktury Kijowa, pokazują tym samym nową strategię Kremla.

Zełenski apeluje do Trumpa

Agencja Reutera podała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa o zablokowanie Rosji chińskiego konkurenta Starlink. Federacja Rosyjska rozwija system nazywany Rasswiet - satelitarną sieć internetową podobną do Starlinka.

Co to jest Starlink?

Starlink to tysiące satelitów firmy SpaceX Elona Muska. Krążą one nisko nad Ziemią i dostarczają internet tam, gdzie nie ma zwykłej infrastruktury - także na froncie. Dla wojska taki internet jest niezwykle przydatny, ponieważ pozwala m.in. szybko przesyłać obraz z dronów, mapy, pozycje jednostek i rozkazy.