Zmiana w Budapeszcie. „Postawa Rosji stanowi zagrożenie dla Węgier”

RMF24

Rosja została uznana przez węgierski rząd za zagrożenie nie tylko dla samego kraju, ale też dla bezpieczeństwa Europy i obowiązującego porządku międzynarodowego. Takie stanowisko znalazło się w wytycznych dla delegacji Budapesztu na 81. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Dokument, opublikowany w węgierskim dzienniku urzędowym i podpisany przez premiera Petera Magyara, określa stanowisko Węgier przed zaplanowaną na wrzesień sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Odnosi się m.in. do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz problemu migracji.

Poparcie dla Ukrainy

W wytycznych potępiono rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Rząd w Budapeszcie zadeklarował poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

W dokumencie uznano również prawo Ukrainy do samoobrony. Podkreślono przy tym, że „postawa Rosji stanowi zagrożenie dla Węgier, Europy i ładu światowego”.

Bliski Wschód, Iran i migracja

To nie wszystko - węgierska delegacja ma poprzeć „wyważone działania ONZ w związku z konfliktami w Strefie Gazy, Libanie i Iranie”.

W dokumencie zaznaczono, że Iran nie powinien wejść w posiadanie broni jądrowej, a wszelkie spory powinny być rozstrzygane środkami dyplomatycznymi.

Wytyczne poruszają także kwestię migracji. Władze Węgier wskazały na związane z nią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zaakcentowały prawo państw do skutecznej ochrony własnych granic.