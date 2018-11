W czterech regionach Włoch - Wenecji Euganejskiej, Piemoncie, Emilii-Romanii i w Lacjum obowiązuje alert pogodowy w związku z możliwością wystąpienia gwałtownych burz. Obrona Cywilna ostrzegła, że mogą one wywołać lokalne powodzie.

Alarm został ogłoszony w kolejnym dniu usuwania i szacowania gigantycznych strat po fali niepogody szalejącej nad Włochami. W ciągu tygodnia zginęło 30 osób; jedna jest zaginiona.

12 ofiar śmiertelnych spowodowała w nocy z soboty na niedzielę powódź na Sycylii. Koło Palermo woda z wezbranej rzeki wdarła się do domu mieszkalnego zabijając dziewięć osób. Dom zbudowano nielegalnie na terenie zagrożonym powodzią i został już wcześniej wydany nakaz jego zburzenia.



Wichury i ulewne opady spowodowały największe zniszczenia na północy, głównie w Wenecji Euganejskiej i Trydencie oraz w Ligurii.



Na części zdewastowanych terenów alert pogodowy obowiązuje nadal. W najnowszym komunikacie Obrona Cywilna ostrzegła, że "zjawiska meteorologiczne na różnych obszarach kraju mogą wywołać zagrożenie hydrologiczne".



W wydanym biuletynie podkreślono, że w większości regionów od północy po Sycylię i Sardynię mogą wystąpić gwałtowne burze i porywy wiatru.



Klimat zmienia się, a Włochy nadal nie są na to przygotowane - oświadczyła krajowa Liga Ochrony Środowiska (Legambiente), komentując skutki żywiołów, które przeszły w tych dniach. Zaapelowała o przyjęcie narodowego planu reakcji na zmiany klimatyczne i wydanie rozporządzeń w sprawie ochrony terytorium, a także prewencji.



Organizacja przypomniała dane z tegorocznego raportu, wskazujące, że 7275 włoskich gmin, a więc 91 proc. wszystkich, zagrożonych jest powodziami i lawinami błotnymi. 13 proc. rodzin we Włoszech żyje na obszarze zagrożenia hydrologicznego - podali eksperci.



Ile osób musi jeszcze zginąć i ile tragedii musi się wydarzyć zanim wszyscy uświadomią sobie, że jedynymi i prawdziwymi robotami publicznymi, jakie są potrzebne krajowi, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa na jego obszarach? Powtarzamy to nieustannie od 40 lat, ale nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi - stwierdził prezes Ligi Stefano Ciafani.



Jak zauważył, największym problemem i przyczyną wielu tragedii jest m.in. samowola budowlana. Po każdym nieszczęściu widzimy krokodyle łzy tych, którzy nie przeprowadzili kontroli i sprzyjali budowom bez zezwolenia - dodał.



