Zawieszenie broni na Morzu Czarnym? Jest reakcja Rosji

RMF24

Rosja stanowczo zareagowała na pomysł zawieszenia broni z Ukrainą na Morzu Czarnym, odrzucając propozycję, którą uznała za „półśrodek” – poinformowało rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Ataki na tym akwenie znacząco utrudniają eksport ukraińskiego zboża.

Rosja z zarzutami wobec Ukrainy

Resort zarzucił Ukrainie „akty terroryzmu” przeciw statkom. „Uważamy te ataki za umyślną politykę zmierzającą do zdestabilizowania cywilnego transportu na Morzu Czarnym, aby doprowadzić do jeszcze większej eskalacji napięć i przedłużyć konflikt, a to wszystko z jawnym przyzwoleniem sąsiadów w regionie” - przekazano w komunikacie.

„Jednocześnie nie widzimy oznak poprawy sytuacji, a zatem również podstaw dla półśrodków, które tylko dałyby władzom w Kijowie czas, by odetchnąć” – napisano.

KE uspokaja w sprawie ukraińskiego zboża. Twierdzi, że nie ma powodu do alarmu Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów. Polscy rolnicy obawiają się jednak powtórki z 2022 i 2023 roku, kiedy do Polski napłynęły duże ilości ukraińskiego zboża, które zamiast…

MSZ dodało, że jest to reakcja na słowa ministra spraw zagranicznych Turcji Hakana Fidana, że Ankara zaproponowała Rosji i Ukrainie moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym. Jak podkreślił rosyjski resort, Rosja nie otrzymała od Turcji oficjalnej propozycji w tej sprawie.

Rosyjski resort dyplomacji zaznaczył, że nie jest możliwy powrót do tzw. korytarza zbożowego z lat 2022-23. Inicjatywa ta została zerwana, gdy Rosja oskarżyła Ukrainę i Zachód o jej nieprzestrzeganie.

Ukraina przekazała Rosji propozycję

W czwartek agencja Reutera podała, że Ukraina przekazała Rosji za pośrednictwem strony trzeciej propozycję, by oba kraje zaprzestały ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym.

Minister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki powiedział w piątek, że w razie wprowadzenia moratorium na atakowanie cywilnych statków handlowych Ukraina mogłaby w ciągu miesiąca powrócić do zwykłego poziomu eksportu zboża przez Morze Czarne.

Jak podkreślił, od początku sierpnia Ukraina wyeksportowała tylko 590 tys. ton zboża, co stanowi tylko 30 proc. ilości, jaką powinna była wyekspediować w tym czasie.

W ostatnich tygodniach obie strony oświadczały, że ataki na transporty zboża i infrastrukturę na intensywnie wykorzystywanym szlaku czarnomorskim mogą w tym roku znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności.