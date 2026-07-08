Zapraszamy, ale nie z gołym torsem i w bikini. Zmiany we włoskiej perełce

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Malownicza wieś Varenna nad jeziorem Como we Włoszech zaostrza przepisy wobec turystów. Władze zdecydowały, że spacerowanie po ulicach z odkrytą klatką piersiową lub w stroju kąpielowym będzie zabronione. Za złamanie nowych zasad grożą mandaty w wysokości od 50 do 200 euro.

Nowe regulacje, o których pisze „The Guardian”, mają ograniczyć skutki masowej turystyki, z którą od kilku lat zmaga się licząca około 650 mieszkańców miejscowość. Samorząd podkreśla, że celem zmian jest ochrona charakteru Varenny oraz zapewnienie mieszkańcom większego spokoju i komfortu życia.

Zakaz dotyczy poruszania się po ulicach, placach, sklepach, restauracjach i kościołach w strojach kąpielowych lub bez koszul. Takie ubrania będą dozwolone wyłącznie na plażach nad jeziorem oraz podczas rejsów łodziami.

To nie jedyne ograniczenia dla odwiedzających. Zorganizowane grupy turystyczne nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, aby nie blokować wąskich, brukowanych uliczek. Przewodnicy nie mogą także korzystać z głośników i systemów nagłośnienia.

Burmistrz Varenny Mauro Manzoni podkreślił, że miejscowość z radością przyjmuje setki tysięcy turystów z całego świata, jednak jakość życia mieszkańców nie może być poświęcana na rzecz masowej turystyki.

Nowe przepisy obowiązują od kilku dni i – jak podają włoskie media – spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Lokalni przedsiębiorcy oceniają, że zasady dotyczące odpowiedniego ubioru są potrzebne, zwłaszcza w przestrzeni publicznej oraz lokalach usługowych. Podkreślają jednak, że kluczowe będzie ich konsekwentne egzekwowanie.

Ograniczenia dla zbytniej swobody

Varenna nie jest pierwszym włoskim kurortem, który wprowadza podobne rozwiązania. W 2022 roku zakaz chodzenia po mieście w strojach kąpielowych i bez koszul wprowadziło Sorrento, uzasadniając decyzję troską o wizerunek miasta. Z kolei w Portofino w 2023 roku wyznaczono strefy zakazu zatrzymywania się, aby ograniczyć tłumy turystów robiących zdjęcia i blokujących najbardziej popularne miejsca.