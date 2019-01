MSZ Chin oświadczyło w czwartek, że przedstawione przez amerykański Kongres projekty ustaw wymierzone w Huawei, ZTE i innych chińskich producentów urządzeń technologicznych to przejaw "histerii". Resort wezwał amerykańskich ustawodawców do wycofania projektów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W środę ponadpartyjna grupa kongresmenów przedstawiła projekty ustaw, które przewidują zakaz sprzedaży produkowanych w USA czipów i innych komponentów koncernom Huawei Technologies, ZTE Corp i innym chińskim firmom naruszającym amerykańskie sankcje lub przepisy kontroli eksportu.

W przygotowanych dokumentach Huawei i ZTE wymienione są z nazwy.



Sprawa ograniczeń dla Huawei i ZTE traktowana jest w USA jako coraz bardziej nagląca, bo amerykańscy dostawcy internetu szukają partnerów do budowy sieci 5G. W sierpniu przyjęto już ustawę zakazującą jednostkom amerykańskiej administracji korzystania ze sprzętu obu firm.



Pod koniec grudnia informowano, że prezydent USA Donald Trump rozważa wydanie rozporządzenia wykonawczego, które ze względów bezpieczeństwa narodowego zabroniłoby amerykańskim firmom używania sprzętu chińskich firm telekomunikacyjnych Huawei i ZTE.



Jak pisze w czwartek Reuters, byłby to kolejny krok administracji Trumpa mający na celu wypchnięcie Huawei Technologies i ZTE Corp z amerykańskiego rynku. USA uważają, że firmy te realizują interesy chińskiego rządu, a ich sprzęt może być używany do szpiegowania Amerykanów.



Dziennik "Wall Street Journal" poinformował w środę, powołując się na źródła zbliżone do sprawy, że amerykańska prokuratura prowadzi wstępne dochodzenie w sprawie kradzieży tajemnic handlowych z amerykańskiej spółki córki koncernu T-Mobile i jest możliwe, że wkrótce wniesiony zostanie akt oskarżenia.



