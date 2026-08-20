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Zabójstwo Polki we Włoszech. Służby powiadomiła córka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (16:24)

W mieście Colleferro znajdującym się w prowincji Rzym doszło wczoraj do zbrodni, w wyniku której zginęła Polka. Rai News podaje, że w sprawie zatrzymano jej męża, 69-letniego Tunezyjczyka.

Zabójstwo Polki we Włoszech. Służby powiadomiła córka
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Anze Furlan) /Shutterstock

Służby o tragedii poinformowała córka pary. Po powrocie do mieszkania miała zobaczyć zranioną matkę i około 15:30 zadzwoniła pod numer alarmowy. Na miejscu szybko pojawili się ratownicy, ale mimo prób reanimacji kobiet zmarła w wyniku odniesionych ran. Włoskie media podają, że jedno z dzieci pary było świadkiem morderstwa. 

Niedaleko mieszkania służby zatrzymały 69-letniego Tunezyjczyka, męża Polki. To on miał dokonać ataku nożem. To ja zabiłem moją żonę – powiedział funkcjonariuszom. 

Tunezyjczyk przebywa w areszcie, gdzie czeka na decyzje prokuratury. Wiadomo, że mężczyzna żyje we Włoszech od około 20 lat i jest ojcem piątki dzieci. 


Źródło: RMF24
Tagi: Włochy zabójstwo
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