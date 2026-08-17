Polka wśród zatrzymanych za podpalenia w Chorwacji

RMF24

Chorwacka policja ujęła cztery osoby podejrzewane o wzniecenie aż dziesięciu pożarów na terenie Zadaru i okolic. Wśród zatrzymanych jest obywatelka Polski. Sprawa odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach i budzi ogromne emocje wśród mieszkańców regionu.

Według informacji przekazanych przez chorwacki portal 24sata.hr, grupa miała działać na południu Chorwacji, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii groźnych pożarów. Ogień zagrażał zarówno domom, jak i lokalnym lasom, a akcje gaśnicze angażowały setki strażaków i służb ratunkowych. Obecnie trwa szacowanie strat materialnych.

27-latka wśród zatrzymanych

Wśród zatrzymanych znajduje się 27-letnia Polka. Policja nie ujawnia na razie jej szczegółów, ale potwierdza, że kobieta była aktywnie zaangażowana w działalność grupy. Pozostałymi podejrzanymi są trzej mężczyźni, obywatele Chorwacji. Cała czwórka została zatrzymana w wyniku szeroko zakrojonej operacji policyjnej, prowadzonej przy współpracy kilku jednostek.

Broń palna zabezpieczona podczas przeszukań

Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną – pistolet oraz strzelbę – a także materiały mogące służyć do wzniecania ognia. Policja bada, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi incydentami na terenie kraju.

Motywy działania zatrzymanych nie są jeszcze znane. Śledczy nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń, w tym możliwości działania z premedytacją, a nawet powiązań z przestępczością zorganizowaną. Prokuratura zapowiada szybkie postawienie zarzutów.

Sprawa wywołała niepokój wśród mieszkańców całej Dalmacji, którzy obawiają się kolejnych podpaleń. Lokalne władze apelują o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań służbom.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie komentuje sprawy. Ambasada RP w Zagrzebiu monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z chorwackimi władzami.