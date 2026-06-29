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Chiny i Białoruś ogłosiły zacieśnienie strategicznej współpracy podczas spotkania Xi Jinpinga i Alaksandra Łukaszenki w Pekinie. Przywódcy podkreślili, że ich kraje są „siłą stabilizującą na arenie międzynarodowej” i zadeklarowali dalsze wzmacnianie relacji, które – jak podkreślają – weszły w „najlepszy okres w swojej historii”.

Xi Jinping podkreślił, że Białoruś i Chiny łączy „wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę”. Chiński przywódca zaznaczył, że relacje dwustronne przetrwały międzynarodowe zawirowania, a Pekin wspiera „własną drogę rozwoju” obraną przez Mińsk. „Obustronne relacje wytrzymały próby międzynarodowych zawirowań i weszły obecnie w najlepszy okres w swojej historii” – stwierdził Xi.

W dyplomacji Chin określenie „partnerstwo na każdą pogodę” oznacza najwyższy poziom relacji i pozycjonuje Białoruś jako kluczowego partnera w Europie. Z kolei sformułowanie o „stabilizującej sile” to odpowiedź na presję ze strony Zachodu, który Pekin postrzega jako źródło „międzynarodowych zawirowań”.

Podczas rozmów w Pekinie poruszono również temat projektów infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Obaj przywódcy zapowiedzieli pełne zmobilizowanie zasobów, by nadać nową dynamikę tym przedsięwzięciom. Zapowiedziano także zacieśnienie koordynacji działań w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Szanghajska Organizacja Współpracy. Celem tych działań ma być budowa nowej architektury ładu międzynarodowego.

Alaksandr Łukaszenka zwrócił uwagę na znaczenie chińskich technologii dla białoruskiej gospodarki i wyraził chęć dalszego zacieśniania współpracy przemysłowej. „Jesteśmy zadowoleni z poziomu tych technologii i jakości produktów, które otrzymujemy” – powiedział białoruski przywódca.

Spotkanie w Pekinie odbyło się zaledwie tydzień po rozmowach Łukaszenki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Poprzednia wizyta białoruskiego lidera w Chinach miała miejsce we wrześniu 2025 roku. Tłem dla intensyfikacji kontaktów pozostaje wojna Rosji z Ukrainą. Chiny od początku konfliktu deklarują neutralność i odrzucają oskarżenia Zachodu o potajemne wspieranie rosyjskich działań zbrojnych.