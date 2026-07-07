Koszmarny wypadek w Sintrze pod Lizboną. Autobus wjechał w ludzi

Jak poinformował komendant portugalskiej policji Francisco Alves, według wstępnych informacji śledczych kierowca autobusu, wjeżdżając do tunelu, przy którym znajduje się dworzec autobusowy, stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w jeden z filarów. Następnie autobus wjechał w grupę osób znajdujących się na przystanku.
W efekcie wypadku zginęły dwie kobiety, a 20 osób zostało rannych. Część z poszkodowanych to pasażerowie autobusu – poinformował Alves.
Czworo poszkodowanych jest w bardzo ciężkim stanie. Przedstawiciel policji przekazał, że ranni zostali przetransportowani do szpitali w Sintrze oraz w Lizbonie.
Według wstępnych deklaracji służb policyjnych wśród poszkodowanych w wypadku nie ma turystów.
Sintra to dawna letnia rezydencja władców Portugalii. Mieszczą się tam iście bajkowe pałace, malownicze ogrody i fascynujące ruiny – stąd olbrzymia popularność tego miejsca wśród turystów.