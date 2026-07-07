Koszmarny wypadek w Sintrze pod Lizboną. Autobus wjechał w ludzi

RMF24

Poważny wypadek na dworcu w Sintrze koło Lizbony. Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych, gdy autobus miejski, wyjeżdżając z tunelu, uderzył w filar, a następnie w grupę osób oczekujących na przystanku. Według wstępnych ustaleń policji wśród poszkodowanych nie ma zagranicznych turystów.

Do wypadku doszło w pobliżu dworca kolejowego Agualva-Cacém w Sintrze w Portugalii (zdjęcie ilustracyjne).

Do wypadku doszło w pobliżu dworca kolejowego Agualva-Cacém w Sintrze w Portugalii (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Jak poinformował komendant portugalskiej policji Francisco Alves, według wstępnych informacji śledczych kierowca autobusu, wjeżdżając do tunelu, przy którym znajduje się dworzec autobusowy, stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w jeden z filarów. Następnie autobus wjechał w grupę osób znajdujących się na przystanku.

W efekcie wypadku zginęły dwie kobiety, a 20 osób zostało rannych. Część z poszkodowanych to pasażerowie autobusu – poinformował Alves.

Czworo poszkodowanych jest w bardzo ciężkim stanie. Przedstawiciel policji przekazał, że ranni zostali przetransportowani do szpitali w Sintrze oraz w Lizbonie.

Według wstępnych deklaracji służb policyjnych wśród poszkodowanych w wypadku nie ma turystów.

Sintra to dawna letnia rezydencja władców Portugalii. Mieszczą się tam iście bajkowe pałace, malownicze ogrody i fascynujące ruiny – stąd olbrzymia popularność tego miejsca wśród turystów.