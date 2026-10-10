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Wypadek polskiego autokaru w Turcji

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 października (09:55)

1 osoba w szpitalu, a 6 z lekkimi obrażeniami wymagało pomocy lekarskiej - to bilans piątkowego wypadku polskiego autokaru w okolicy Izmiru w Turcji. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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Wypadek polskiego autokaru w Turcji
Radiowóz tureckiej policji (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, według wstępnych ustaleń w autokar polskiego biura podróży uderzył włączający się do ruchu samochód osobowy. Zginęły dwie osoby, które podróżowały tym autem. Wiadomo, że nie byli to obywatele Polski. 

Wszyscy Polacy są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. 

 


Źródło: RMF24
Tagi: Turcja

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