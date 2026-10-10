Wypadek polskiego autokaru w Turcji

RMF24

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1 osoba w szpitalu, a 6 z lekkimi obrażeniami wymagało pomocy lekarskiej - to bilans piątkowego wypadku polskiego autokaru w okolicy Izmiru w Turcji. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, według wstępnych ustaleń w autokar polskiego biura podróży uderzył włączający się do ruchu samochód osobowy. Zginęły dwie osoby, które podróżowały tym autem. Wiadomo, że nie byli to obywatele Polski.

Wszyscy Polacy są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem.