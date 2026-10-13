Wykorzystali robota do molestowania nastolatki? Wszystko na oczach internautów

RMF24

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Dwóch nastolatków z Kolonii w Niemczech jest podejrzanych o molestowanie seksualne 16-letniej dziewczyny przy użyciu robota. Całe zajście transmitowano na żywo w internecie. Niemiecka policja zabezpieczyła urządzenie i prowadzi śledztwo.

Do bulwersującego incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę przed jedną z restauracji szybkiej obsługi w Kolonii. 16-letnia dziewczyna stała z koleżankami, gdy została zaskoczona przez robota w kolorze czerwono-złotym. Zbliżył się do niej od tyłu i chwycił ją za pośladki. Do tego wykonywał obsceniczne ruchy.

Według ustaleń policji całe zdarzenie było transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.

Nastolatkowie zatrzymani przez policję

Policja szybko zareagowała na zgłoszenie. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzanych – 16-letniego właściciela robota oraz jego 19-letniego towarzysza – niedaleko miejsca zdarzenia. Robot o wysokości 1,2 metra został odnaleziony w bagażniku samochodu, gdzie próbował go ukryć właściciel.

Policja zabezpieczyła zarówno robota, jak i telefony zatrzymanych. Śledczy sprawdzają, czy ktoś celowo sterował ruchami robota.

Molestowanie z udziałem robota

Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego.

Incydent z Kolonii pokazuje, jak łatwo technologia może zostać wykorzystana w nieodpowiedni sposób. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zwracanie większej uwagi na to, jak młodzi ludzie korzystają z nowoczesnych urządzeń i mediów społecznościowych.