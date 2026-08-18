Wyjęli z niego kamień wielkości noworodka. Ta operacja przejdzie do historii

RMF24

Lekarze ze Sri Lanki dokonali niezwykłego zabiegu, usuwając z pęcherza moczowego pacjenta kamień ważący 3,1 kg – to prawdopodobnie największy taki przypadek w historii medycyny. Kamień o rozmiarach jaja strusia został wyjęty podczas operacji w szpitalu w Trincomalee. Sprawę opisuje BBC.

Rekordowy kamień pęcherza moczowego usunięty w Sri Lance

W szpitalu w Trincomalee, we wschodniej części Sri Lanki, lekarze przeprowadzili operację, która może przejść do historii światowej medycyny. Z pęcherza moczowego 55-letniego pacjenta usunięto kamień ważący aż 3,1 kg, co odpowiada wadze noworodka. Według dostępnych danych, to największy kamień pęcherza moczowego, jaki kiedykolwiek został udokumentowany i usunięty chirurgicznie.

Niecodzienny przypadek odkryty podczas leczenia udaru

Pacjent trafił do szpitala po przebytym udarze. Podczas leczenia lekarze zauważyli, że mężczyzna ma trudności z oddawaniem moczu. Dalsze badania wykazały obecność kamieni w pęcherzu moczowym. Po przeprowadzeniu operacji okazało się, że jeden z nich osiągnął niespotykane rozmiary – ważył tyle, co donoszone dziecko i miał około 17 cm długości, co odpowiada wielkości jaja strusia.

Kamień o rozmiarach niespotykanych w literaturze medycznej

Dr Prahalahan Balakrishnan, który kierował zespołem chirurgów, podkreślił, że kamień był największym tego typu przypadkiem, jaki kiedykolwiek został udokumentowany i usunięty operacyjnie. Dodał również, że pacjent czuje się „bardzo dobrze” po zabiegu, choć nadal przebywa w szpitalu, gdzie leczy inne schorzenia.

Kamienie pęcherza moczowego – jak powstają?

Kamienie pęcherza moczowego powstają, gdy minerały zawarte w moczu krystalizują się, tworząc twarde złogi. Najczęściej dochodzi do tego, gdy pęcherz nie opróżnia się całkowicie, a zalegający mocz staje się coraz bardziej skoncentrowany, sprzyjając powstawaniu kryształów. Małe kamienie, wielkości ziarenka piasku, mogą wydalić się samoistnie, jednak większe – powyżej 1 cm – często blokują przepływ moczu i wymagają interwencji medycznej. Kamienie powyżej 4 cm uznawane są już za olbrzymie.

Nowy rekord w medycynie?

Według Księgi Rekordów Guinnessa, dotychczas największy kamień pęcherza moczowego usunięto w Brazylii w 2003 roku – ważył on 1,9 kg i miał długość 17,9 cm. Kamień usunięty w Sri Lance był więc nie tylko cięższy, ale również zbliżony rozmiarami do dotychczasowego rekordu. Lekarze szacują, że kamień mógł znajdować się w organizmie pacjenta przez 5 do 10 lat.