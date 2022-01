Tego dnia Laura Spears nie zapomni do końca życia. Amerykanka wygrała na loterii trzy miliony dolarów, a informację o ogromnej wygranej znalazła przypadkiem w... folderze ze spamem.

Laura Spears może się cieszyć z wygranej / Mega Millions / Internet

Jak wiadomo, nawet w folderze ze spamem czasem znajdziemy ważne wiadomości. Świetnie przekonała się o tym zwyciężczyni loterii z Oakland County w stanie Michigan.

55-letnia Amerykanka wykupiła kupon na losowanie w loterii Mega Millions z 31 grudnia. Bezbłędnie wytypowała pięć liczb, co dałoby jej wygraną w wysokości miliona dolarów. Kobieta skorzystała jednak z opcji pomnożenia swojej wygranej, dzięki czemu ostatecznie na jej kontro trafiły trzy miliony dolarów.

Wiadomość o wygranej w spamie

Zobaczyłam na Facebooku reklamę, że kumulacja w Mega Millions jest coraz większa, więc weszłam na swoje konto i kupiłam los - powiedziała szczęśliwa zwyciężczyni, cytowana przez CNN.

Kilka dni później szukałam zagubionego e-maila od kogoś, więc weszłam też na skrzynkę ze spamem. Wtedy zobaczyłam wiadomość o wygranej na loterii - ujawniła Laura Spears.

Nie mogłam uwierzyć w to, co czytam, więc zalogowałam się na moje konto w loterii, aby potwierdzić tę informację. To dla mnie wciąż szokujące, że naprawdę wygrałam trzy miliony dolarów - podkreśliła Amerykanka.

Laura Spears ma już plan na życie

Kobieta zgłosiła się już po swoją wygraną. Co zrobi z pieniędzmi? Jak powiedziała, podzieli się nimi z rodziną, a także planuje przejść na wcześniejszą emeryturę.

Zwyciężczyni zapewnia też, że zamierza częściej zaglądać do folderu ze spamem. Dodałam loterię do moich bezpiecznych nadawców, na wypadek, gdybym jeszcze kiedyś miała szczęście otrzymać wiadomość o wygranej - powiedziała.