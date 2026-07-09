„Wyeliminowano rosyjskiego terrorystę powietrznego”. Su-35 zestrzelony

RMF24

Rosyjski myśliwiec wielozadaniowy Su-35 został zestrzelony przez Ukraińskie Siły Powietrzne na froncie wschodnim. Jak podaje Kyiv Post, to bolesny cios dla rosyjskiego lotnictwa, które – według ukraińskiego Sztabu Generalnego – straciło 436 samolotów i 353 śmigłowce w wojnie z Ukrainą.

Ukraina zestrzeliła rosyjski myśliwiec Su-35

Su-35 to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich samolotów bojowych, wykorzystywany do ataków na cele ukraińskie. W kodzie NATO nosi nazwę „Flanker-E” lub „Super Flanker”. W grudniu ubiegłego roku rosyjska Zjednoczona Korporacja Lotnicza - UAC - informowała o dostarczeniu rosyjskiemu wojsku nowej partii myśliwców wielozadaniowych Su-35S. Nie podano jednak konkretnej liczby.

„Dziś wyeliminowano kolejnego rosyjskiego terrorystę powietrznego” – poinformowały siły powietrzne oraz 3. Korpus Armii na Telegramie w środę.

Co się stało z pilotem?

Według rosyjskich kanałów propagandowych pilotowi udało się katapultować i przeżyć. Rosyjskie źródła twierdzą, że powrócił on już na pozycje zajmowane przez siły rosyjskie.

Tymczasem Soniashnyk - kanał na Telegramie prowadzony przez żołnierzy Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy - poinformował, że „w wyniku bitwy powietrznej bardzo doświadczony rosyjski pilot został wyłączony z akcji”.

Rosyjski Su-35S, zdj. z 2024 roku; fot. PAP, ALEX PLAVEVSKI / PAP

Wymiana ciosów

W nocy z 8 na 9 lipca Putin zaatakował Ukrainę dwoma rakietami balistycznymi Iskander-M wystrzelonych z tymczasowo okupowanego Krymu oraz co najmniej 94 dronami szturmowymi Shahed (niektóre były z napędem odrzutowym), Gerbera i Italmas oraz dronami-wabikami Parodia, które imitują drony bojowe i przez to mają przeciążać ukraińskie systemu obrony powietrznej. „Atak trwa, a w przestrzeni powietrznej wciąż znajduje się kilka rosyjskich dronów” - podaje dziś o poranku Ukraińska Prawda.

Agencja Reutera podaje informacje - cytując doniesienia Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej forsującej propagandowy przekaz - o „atakach terrorystycznych w Moskwie, planowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa przy bezpośrednim udziale zachodnich wywiadów”.

Według Kremla celem ataków, do których miały zostać wykorzystane drony, mieli być wysokiej rangi oficerowie rosyjskiej armii oraz jedno z czołowych przedsiębiorstw przemysłu obronnego.

Od początku tego tygodnia Rosja atakuje przede wszystkim Kijów - we wtorek w Ukrainie zginęły 22 osoby; 19, w tym dziecko w samej stolicy, a rannych zostało 61 osób, w tym siedmioro dzieci. Wczoraj z kolei Rosja zaatakowała Kijów głównie rakietami balistycznymi. W ukraińskiej stolicy wybuchły potężne pożary.