Od momentu pierwszych wyborów, w 1979 roku, wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie były w dniach 23-26 maja 2019 roku.

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705, po odejściu 73 posłów brytyjskich, w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.



Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze kraje, które jednak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą "degresywnej proporcjonalności".



Wybory do PE są w dużej mierze regulowane przez krajowe ordynacje i tradycje wyborcze, ale istnieją również wspólne przepisy dla całej UE, które określono w prawie wyborczym z 1976 roku.