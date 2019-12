Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział, że 10 grudnia na konferencji w Brukseli przedstawi swoją wizję i szczegółowe plany działań na rzecz wsi oraz rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. "Proszę o wsparcie szczerą krytyką i dobrą radą" - napisał.

"Dziś zaczyna się mój 5-letni mandat w Komisji Europejskiej" - napisał Janusz Wojciechowski na Twitterze. "Moją wizję i plany działań na rzecz wsi i rolnictwa europejskiego, także polskiego, przedstawię na konferencji rolnej w Brukseli 10 grudnia" - dodał. "Problemy i wyzwania wielkie. Proszę o wsparcie szczerą krytyką i dobrą radą" - podsumował.