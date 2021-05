Wirus atakujący łososie rozprzestrzenił się z hodowli atlantyckich na łososia dzikiego z Pacyfiku – informują naukowcy na łamach pisma „Science Advances”.

Łosoś atlantycki / A. Hartl / PAP/EPA

Wirus pochodzi z atlantyckich hodowli łososia u wybrzeży Norwegii. W wyniku zagęszczenia populacji ryb w hodowlach patogen ten ma dobre warunki do rozprzestrzeniania się. Okazało się np., że obecnie niemal powszechnie występuje w hodowlach łososia u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.



Z kolei z lokalnych hodowli wirus przenosi się na populacje pacyficznego dzikiego łososia. Dowiodło tego sekwencjonowanie genetyczne genomu wirusa, które przeprowadzili naukowcy z kanadyjskiego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej oraz innych ośrodków.



Im bliżej hodowli znajduje się populacja dzikiego łososia, tym więcej w niej wystąpień wirusa - informują badacze.



Rybi ortheowirus, który należy do rodziny reowirusów, atakuje głównie nerki i wątrobę łososi.



Z analiz genetycznych wynika, że linia wirusów, występująca na północno-wschodnim Oceanie Spokojnym oddzieliła się od linii atlantyckiej ok. 30 lat temu. Oznaczałoby to, że zainfekowanie populacji dzikiego łososia jest stosunkowo niedawne. Nastąpiło zapewne wraz z rozwojem oceanicznych farm łososiowych - sugerują badacze.



