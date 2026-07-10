„Większość lub wszystkie ofiary to cudzoziemcy”. Tragiczny pożar w Hiszpanii

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Większość lub wszystkie ofiary śmiertelne pożaru lasu w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii to cudzoziemcy – poinformował w piątek Antonio Sanz, minister zdrowia w regionalnym rządzie Andaluzji, gdzie leży Almeria. Dotychczas wiadomo o 12 osobach, które straciły życie. Ogień pojawił się w czwartkowe popołudnie w wyniku awarii prywatnej linii energetycznej i strawił już ponad 3,2 tys. hektarów.

„Większość lub wszystkie ofiary to cudzoziemcy”

Andaluzyjski minister zdrowia przekazał, że wciąż trwa identyfikacja zwłok, jednak wszystko wskazuje na to, że „większość lub wszystkie” z 12 ofiar śmiertelnych pożaru to obcokrajowcy. Z kolei minister spraw wewnętrznych rządu Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska przekazał, że ofiary są „różnych narodowości”.

Pierwsza, czteroosobowa grupa ofiar zginęła w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym służby zakładają, że chodzi o obywateli brytyjskich. Lokalne władze informują również, że wśród ofiar mogą być obywatele Belgii. Jak przekazała agencja EFE, kolejne siedem osób zginęło, idąc pieszo po opuszczeniu swoich pojazdów w poszukiwaniu drogi ucieczki.

23 osoby wciąż są poszukiwane, a osiem odniosło obrażenia – poinformował rząd Andaluzji.

Pożar widziany w pobliżu miejscowości Estepona w Andaluzji/fot. JUAN CARLOS DOMINGUEZ / PAP/EPA

Zaczęło się od awarii linii energetycznej

Pożar wybuchł w czwartek, późnym popołudniem. Jego przyczyną była awaria prywatnej linii energetycznej. Ogień rozprzestrzenił się na odległość 15 km w ciągu kilku godzin, czemu sprzyjał silny wiatr. Obszar objęty pożarem charakteryzuje się licznymi wąwozami, rowami i domami rozrzuconymi po zboczach wzgórz, co utrudniało ewakuację mieszkańców.

Pożar strawił już ponad 3,2 tys. hektarów. Do jego gaszenia wysłano ok. 150 strażaków i ponad 200 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej ds. kryzysowych.

Lokalne władze i hiszpańskie media oceniają, że to jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii kraju, w którym co roku ogień trawi tysiące hektarów terenów. Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 r. w Hiszpanii płomienie strawiły ponad 393 tys. hektarów, osiem osób zginęło, 86 zostało rannych, a 42 tys. ewakuowano.

Ogłoszono trzydniową żałobę. Spływają kondolencje ze świata

W piątek kondolencje rodzinom ofiar złożył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapewnił, że „wszystkie zasoby materialne i kadrowe rządu Hiszpanii zostały już zmobilizowane w celu ugaszenia pożaru”.

Kondolencje przekazali w piątek również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Regionalny rząd Andaluzji pod przewodnictwem Juanmy Moreno z Partii Ludowej (PP) ogłosił trzydniową żałobę, która potrwa do niedzieli.