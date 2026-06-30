10 tys. worków na zwłoki trafi do Wenezueli. Apokaliptyczne obrazy po trzęsieniu ziemi

RMF24

Przedstawiciel ONZ poinformował o planowanym dostarczeniu Wenezueli 10 tys. worków na zwłoki. Oficjalny bilans zabitych po trzęsieniu ziemi przekroczył w poniedziałek 1,7 tys., a nie sprawdzono jeszcze wielu zawalonych budynków. Trwa przeczesywanie gruzów.

Apokaliptyczne obrazy z Wenezueli

Naukowcy z NASA ocenili w poniedziałek, na podstawie obrazów satelitarnych, że w wyniku trzęsień ziemi z 24 czerwca zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tys. budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Władze w Caracas informowały natomiast tylko o 855 uszkodzonych budynkach, z których 189 się zawaliło.

Choć od kataklizmu minęło już pięć dni, ekipy wenezuelskich i zagranicznych ratowników i rzesze lokalnych ochotników wciąż szukają ocalałych. W poniedziałek pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała o uratowaniu 21-latka.

W mieście La Guaira ratownicy wydobyli spod gruzów zawalonego budynku żywego noworodka. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać ratowników, którzy podają sobie dziecko z rąk do rąk i przekazują je mężczyźnie, najprawdopodobniej ojcu.

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek, że ratownicy z jego kraju zlokalizowali uwięzionego w zawalonym budynku 44-latka, nawiązali z nim kontakt i podali mu wodę. Dodał, że ratownicy starają się wydostać go na powierzchnię.

ONZ dostarczy 10 tys. worków na zwłoki

Eksperci przyznają jednak, że szanse na przeżycie w zawalonych budynkach spadają z każdą godziną, a bilans ofiar śmiertelnych prawdopodobnie znacznie wzrośnie.

Koordynator ONZ w Wenezueli Gianluca Rampolla powiedział dziennikarzom, że organizacja uzgodniła z władzami kraju dostawę 10 tys. worków na zwłoki.

Takie jest założenie. To bardzo smutne – przyznał Rampolla.

Dodał, że nie określono dokładnie liczby zaginionych. Wcześniej ONZ informowała, że liczba ta szacowana jest na ponad 50 tys.

Niezależny wenezuelski portal Efecto Cocuyo podał, powołując się na świadków, że setki ciał ofiar kataklizmu składowane są w chłodniach w porcie w mieście La Guaira, ponieważ kostnica miejscowego szpitala jest „całkowicie przepełniona”. Według portalu sytuacja w porcie również jest krytyczna i ponad 100 ciał leżało w poniedziałek na ziemi.

Komentatorzy podkreślają, że kataklizm nawiedził kraj, który już borykał się z głębokim kryzysem. Lata zapaści gospodarczej i autorytarnych rządów znacznie osłabiły system opieki medycznej i zdolności do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi.

Mieszkańcy skarżą się na brak pomocy

W Wenezueli narasta niezadowolenie z odpowiedzi władz na kataklizm i opieszałości państwowych służb. Mieszkańcy dotkniętych trzęsieniami obszarów skarżyli się na brak pomocy ze strony państwa i brak ciężkiego sprzętu. Media opisywały przypadki osób odgarniających gruzy gołymi rękami. Pojawiły się doniesienia o utrudnianiu przez władze akcji pomocowych i pracy dziennikarzy.

Związek zawodowy pracowników prasy SNTP skrytykował w poniedziałek decyzję reżimu o wstrzymaniu na 48 godzin dostępu zagranicznych korespondentów do stanu La Guaira. Decyzję uzasadniono względami sanitarnymi i koniecznością zachowania ciszy podczas akcji ratunkowych. SNTP ocenił natomiast, że „powstrzymanie raportowania z terenu nie rozwiąże kryzysu”.

Po trzęsieniach do Wenezueli przybyło ponad 2 tys. ratowników z wielu państw świata. Niektórym ekipom, mimo chęci pomocy, nie udało się tam jednak dotrzeć.

W poniedziałek austriacka organizacja Samariterbund poinformowała, że niemiecko-austriacki zespół był już na lotnisku pod Hanowerem, gotowy do odlotu samolotem Bundeswehry, ale władze Wenezueli nie zgodziły się na jego wjazd do kraju.