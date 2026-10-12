Watykan ujawnia szczegóły operacji papieża Leona XIV

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Watykan poinformował, że papież Leon XIV uda się we wtorek przed południem do Polikliniki Gemelli na operację usunięcia niewielkiego guzka z płuca. Jak podała agencja Reutera, duchowny zapewnia, że zmiana została wykryta wcześnie i nie stanowi poważnego zagrożenia.

Papież Leon XIV, 71-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego, już we wtorek rano zjawi się w Poliklinice Gemelli na zabieg polegający na usunięciu niewielkiego guzka z jednego z płuc. Informację przekazało w poniedziałek biuro prasowe Watykanu.

Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona w dniu hospitalizacji, czy w środę.

W rzymskiej Poliklinice Gemelli znajduje się apartament papieski.

Papież o planowanym zabiegu poinformował po niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Jak przekazał, zmiana została wykryta podczas rutynowych badań i jest „dobrze zlokalizowana”.

Duchowny podkreślił, że guzek został zauważony na bardzo wczesnym etapie, co zwiększa szanse na pełne wyleczenie.

Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany - relacjonował papież Leon XIV.

Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni – dodał. Poprosił też wiernych o modlitwę.

Rekonwalescencja papieża po operacji ma potrwać około tygodnia.