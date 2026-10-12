Watykan ujawnia szczegóły operacji papieża Leona XIV

Papież Leon XIV, 71-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego, już we wtorek rano zjawi się w Poliklinice Gemelli na zabieg polegający na usunięciu niewielkiego guzka z jednego z płuc. Informację przekazało w poniedziałek biuro prasowe Watykanu.
Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona w dniu hospitalizacji, czy w środę.
W rzymskiej Poliklinice Gemelli znajduje się apartament papieski.
Papież o planowanym zabiegu poinformował po niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Jak przekazał, zmiana została wykryta podczas rutynowych badań i jest „dobrze zlokalizowana”.
Duchowny podkreślił, że guzek został zauważony na bardzo wczesnym etapie, co zwiększa szanse na pełne wyleczenie.
Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany - relacjonował papież Leon XIV.
Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni – dodał. Poprosił też wiernych o modlitwę.
Rekonwalescencja papieża po operacji ma potrwać około tygodnia.