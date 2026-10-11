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Leon XIV przejdzie operację. „Lekarze wykryli guzek”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (12:27)

Papież Leon XIV przejdzie w najbliższym czasie operację usunięcia guzka wykrytego w jego płucach. Taką informację przekazał wiernym po modlitwie Anioł Pański.

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Leon XIV przejdzie operację. „Lekarze wykryli guzek”
Papież Leon XIV (fot. Riccardo Antimiani) /PAP/EPA

Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany - relacjonował papież Leon XIV. 

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Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni – dodał. Poprosił też wiernych o modlitwę. 

Cytowane przez Reuters biuro prasowe Watykanu przekazało, że rekonwalescencja papieża po operacji ma potrwać około tygodnia. 

Leon XIV ma 71 lat. Papieżem został w maju 2025 r. 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Leon XIV

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