​W Waszyngtonie w życie weszło prawo, które nakazuje policji, by z "najniższym priorytetem" traktowała posiadanie lub zażywanie grzybów halucynogennych. Niektóre lokalne media piszą nawet o "legalizacji substancji psychoaktywnych".

zdj. ilustracyjne / Pexels

Na jesieni w referendum ok. 76 proc. mieszkańców amerykańskiej stolicy zagłosowało za "inicjatywą 81".

Wzywa ona lokalną prokuraturę do niestawiania zarzutów za posiadanie i przyjmowanie substancji psychoaktywnych, w tym grzybów halucynogennych, meskaliny oraz ayahuasci. Policja ma natomiast traktować ściganie takich osób z "najniższym priorytetem".

Substancje psychoaktywne a depresja

Walkę o przeforsowanie "inicjatywy 81" prowadziła Melissa Lavasani, która utrzymuje, że wie z pierwszej ręki, jak bardzo pomóc mogą grzyby.

Po dwóch ciążach kobieta cierpiała na depresję i próbowała wielu sposobów na jej przezwyciężenie, ale nic nie działało.

Twierdzi, że dopiero substancje psychoaktywne pomogły jej pokonać chorobę.



Zainteresowanie grzybkami większe, niż kampanią prezydencką

W lecie i na jesieni na ulicach Waszyngtonu trudno było nie zauważyć agitacji za inicjatywą.

Charakterystycznych plakatów z grzybami w niektórych częściach miasta było więcej niż tych kampanijnych. Po głosowaniu część lokalnych mediów pisała nawet o tym, że w Waszyngtonie dojdzie do "legalizacji substancji psychoaktywnych". Formalnie nie jest to jednak legalizacja.



"Inicjatywa 81" weszła w życie w poniedziałek. Organizacja non-profit Lavasani zamierza teraz "działać na rzecz promowania bezpiecznego i sprawiedliwego dostępu do naturalnych i syntetycznych leków roślinnych" oraz przyznawać granty.



Grzyby halucynogenne w różny sposób oddziałują na ludzi.

Oprócz euforii i dobrego samopoczucia mogą wywoływać niepożądane skutki uboczne, jak bóle głowy, wymioty czy dreszcze.