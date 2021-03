Pandemiczne ograniczenia mają negatywny wpływ na stan psychiczny nastolatków - potwierdzają w opublikowanym raporcie naukowcy z University of Michigan. Wyniki ich badań, prowadzonych wśród blisko tysiąca rodziców pokazały przy tym, że stany lękowe, objawy depresji, czy problemy ze snem pojawiają się nieco częściej u dziewcząt niż u chłopców. Najczęściej obserwowane w warunkach lockdownu i nauki zdalnej objawy lęku i niepokoju przejawia ponad jedna trzecia nastolatek i blisko jedna piąta nastolatków.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Dla nastolatków, trwająca od roku pandemia oznacza naukę w formacie zdalnym, ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, konieczność rezygnacji z wielu istotnych dla nich aktywności, choćby sportowych czy kulturalnych. W wieku, w którym bezpośrednie kontakty społeczne przynoszą często istotne emocjonalne wsparcie, w którym młodzi ludzie szukają już pewnej niezależności od swoich rodzin, zamknięcie ich w domach musiało mieć - i miało - negatywne skutki dla ich psychiki. Blisko połowa ankietowanych rodziców zauważała u swoich dzieci takie niekorzystne objawy. Nieco częściej występują one u dziewcząt.

Związane z ograniczeniami pandemicznymi zmiany trybu życia miały niekorzystny wpływ na tryb życia nastolatków. W wieku, w którym zaczynają dążyć do pewnej niezależności od swoich rodzin, zostały zmuszone do pozostania w domach. To przyczynia się do obserwowanych, niekorzystnych skutków dla ich zdrowia psychicznego - mówi współautor badań, Gary L. Freed z C.S. Mott Children's Hospital przy Uniwersytecie Michigan.

W badaniach ankietowych wzięło udział 977 rodziców nastolatków w wieku od 13 do 18 lat. Pogorszenie stanu psychicznego u swoich dzieci zauważyło 46 proc. z nich. Częściej występowały one u dziewcząt. Ponad jedna trzecia nastolatek odczuwała nasilone objawy lęku i niepokoju (36 proc.), w przypadku nastolatków takie objawy obserwowano u blisko jednej piątej (19 proc.).

Obserwację objawów depresji i smutku relacjonowało 31 proc. rodziców dziewcząt i 18 proc. rodziców chłopców. W przypadku innych objawów pogorszenia stanu psychicznego różnice płci nie są już tak wyraźne. Kłopoty ze snem pojawiły się u 24 proc. nastoletnich dziewcząt i 21 proc. nastoletnich chłopców, oznaki oddalenia od rodziny odpowiednio u 14 proc. i 13 proc., agresja u 8 proc. i 9 proc.

Objawy depresji wiąże się zarówno z indywidualnymi lękami i niepewnościami młodych ludzi, jak i wyższym poziomem stresu obserwowanym w czasie pandemii także u rodziców.

Izolacja podczas pandemii może u części nastolatków wywoływać nowe problemy, u części z nich dochodzi jednak do pogorszenia kłopotów obserwowanych już wcześniej - dodaje Gary L. Freed - Relacje społeczne w grupach rówieśniczych są istotnym elementem rozwoju dzieci w wieku dojrzewania. W dobie pandemii doszło do ich istotnego ograniczenia. Nastolatki mogą w związku z tym odczuwać frustrację, czy lęki, mieć poczucie izolacji.

Psychiczne skutki pandemii u nastolatków / C.S. Mott Children's Hospital National Poll on Children's Health at Michigan Medicine / Materiały prasowe

Trzy czwarte rodziców zauważyło, że ograniczenia pandemiczne minionego roku miały negatywny wpływ na kontakty społeczne ich dzieci. To sprawiło, że nastolatki znacznie więcej czasu spędzają w internecie, z telefonem w ręku i na portalach społecznościowych.

64 proc. rodziców twierdzi, że ich dzieci codziennie przesyłają SMS-y, odwiedzają portale społecznościowe (56 proc.), grają w gry on-line (43 proc.) i rozmawiają przez telefon (35 proc.). Zdecydowanie spadłą liczba kontaktów bezpośrednich. Tylko 9 proc. rodziców deklaruje, że ich dzieci codziennie spotykały się z rówieśnikami w pomieszczeniach zamkniętych, 6 proc. - na zewnątrz.

Autorzy badania pytali rodziców także o to, jak reagują na kłopoty swoich dzieci, jaka jest ich strategia łagodzenia problemów. Reakcje były rozmaite, od łagodzenia zwykłych ograniczeń dotyczących czasu spędzanego w internecie, po kontakt z psychologiem.

Rodzice mają do odegrania kluczową rolę w pomocy nastolatkom w radzeniu sobie z pandemicznym stresem. Mogą przy tym posługiwać się różnymi strategiami, zależnie od tego, jak wyraźnie manifestują się objawy - mówi Freed - Jedną z najważniejszych spraw jest utrzymanie otwartych linii komunikacji, pytanie dzieci o to, co czują i dawanie im przestrzeni do szczerej odpowiedzi, która może sprzyjać udzieleniu właściwej pomocy.



Zdaniem autorów badania istotne znaczenie ma także dbanie u nastolatków o odpowiednią ilość snu. O ile pożądane jest złagodzenie ograniczeń dotyczących czasu spędzanego na portalach społecznościowych, czy ogólnie w internecie, rodzice powinni porozumieć się z dziećmi, że te aktywności nie powinny odbywać się kosztem nocnego wypoczynku.