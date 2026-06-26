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Wakacje to bez wątpienia czas, na który wszyscy uczniowie czekają z niecierpliwością. Długość letniego wypoczynku różni się jednak w zależności od konkretnego kraju. Polscy uczniowie mogą co roku liczyć na przeszło dwa miesiące wolnego. Jak wygląda to w innych europejskich krajach? Sprawdź, w których państwach przerwa wakacyjna trwa najkrócej, a gdzie dzieci i młodzież odpoczywają od szkoły najdłużej - nawet 14 tygodni.

Długość wakacji w Polsce. Jak wypadamy na tle Europy?

Dla wielu uczniów i rodziców przeszło dwa miesiące wakacji w Polsce to optymalny czas na pełną regenerację po całym roku szkolnym nauki. Okazuje się, że długość letniej przerwy w naszym kraju plasuje nas pośrodku europejskiej stawki.

Kto ma mniej więcej tyle samo wolnego, co my, czyli przerwę trwającą od 8 do 10 tygodni? Do tej grupy należą między innymi nasi bezpośredni sąsiedzi: Czechy i Słowacja. Podobny jest również na północy, gdzie Szwecja, Finlandia i Litwa oferują swoim uczniom podobną ilość wolnego czasu. Zbliżony okres wakacji szkolnych jest również Słowenii, Francji, Luksemburgu, Belgii oraz na Cypr.

Krótkie wakacje szkolne. Gdzie uczniowie mają najmniej wolnego?

Nie wszędzie jednak letni wypoczynek trwa ponad dwa miesiące. W niektórych państwach przerwa w nauce jest zauważalnie krótsza i wynosi zaledwie od 5 do 8 tygodni.

Kto ma w Europie mniej wolnego od nas? Do krajów z najkrótszymi wakacjami szkolnymi zaliczają się przede wszystkim zamożne państwa północnej i zachodniej Europy: Niemcy, Holandia, Dania oraz Norwegia. W tych rejonach rok szkolny jest rozplanowany inaczej, a uczniowie znacznie szybciej wracają do szkolnych ławek po okresie letnim. Zazwyczaj jest to zrekompensowane dodatkowymi przerwami od nauki w trakcie roku szkolnego.

Rekordowo długie wakacje. Kto odpoczywa nawet 14 tygodni?

Na drugim biegunie znajdują się państwa, w których letnie wakacje trwają zdecydowanie dłużej niż w Polsce. Kto ma więcej wolnego od nas, czyli od 10 do 12 tygodni? W tej grupie znajdziemy takie kraje jak Hiszpania, Rumunia, Serbia, Turcja, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Węgry oraz Estonia.

Prawdziwymi rekordzistami są jednak uczniowie z zupełnie innych regionów. Kto ma najdłuższe wakacje na Starym Kontynencie, trwające od 12 do 14 tygodni? Absolutnym liderem zestawienia są Włochy z 14 tygodniami wolnego. W ścisłej czołówce państw oferujących najwięcej tygodni wakacji znajdują się również Portugalia, Irlandia, Grecja, Bułgaria, Łotwa i Malta.