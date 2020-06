Bezpłatne tygodniowe wakacje oferuje mała miejscowość w regionie Molise na południu Włoch. To kolejny element promocji niewielkiego regionu, który postanowiono reklamować wykorzystując popularne, żartobliwe włoskie powiedzenie: „Molise nie istnieje”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W związku poważnym kryzysem sektora turystycznego w wyniku pandemii we Włoszech pojawiają się różne inicjatywy, mające na celu jego ożywienie.

Molise, które do niedawna nie było odwiedzane przez turystów, zdobywa coraz większą popularność, także za granicą, gdzie w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tym niewielkim skrawkiem Włoch. Mieszkańcy Italii ironizują, że "nie istnieje", bo jest tak małe i nieznane.



Licząca około 600 mieszkańców miejscowość San Giovanni in Galdo koło Campobasso w ramach lokalnego projektu "Sprezentuj sobie Molise" oferuje darmowe pakiety wakacyjne latem tego roku (40 pobytów tygodniowo). Ci, którzy skorzystają z tego zaproszenia, zatrzymają się w domach historycznego warownego miasteczka, słynącego z sugestywnej, malowniczej scenerii.



Oferujemy prawdziwy urlop gratis, a cel tego jest jasny: przywrócić życie małym i nieznanym miejscowościom w Molise i sprawić, by odkryli je włoscy i zagraniczni goście w zerowym roku dla światowej turystyki, w którym z powodu kryzysu epidemiologicznego złamane zostały wszystkie tradycyjne schematy wakacji - wyjaśnili pomysłodawcy inicjatywy z San Giovanni in Galdo.