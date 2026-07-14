W szkołach oklejane są okna. Ten kraj zabezpiecza się na wypadek ataku dronów

RMF24

Proces oklejania folią ochronną okien w placówkach oświatowych rozpoczęły władze Tartu, drugiego co do wielkości miasta Estonii, korzystając z przerwy wakacyjnej. „Ma to zapobiec zranieniu personelu lub uczniów odłamkami szkła w razie ataku powietrznego” - podało w poniedziałek radio ERR. Chodzi głównie o szkoły, które mogą też pełnić funkcję schronów.

W Estonii - w szkołach pełniących funkcję schronów - szyby w oknach oklejane są folią na wypadek ataku dronów.

„Nałożenie folii na szybę utrzyma ją w całości i spoi odłamki w przypadku eksplozji spowodowanej np. przez uderzenie drona bojowego. Zabezpieczane są także okna korytarzy prowadzących do schronów” - podkreślono w reportażu.

Władze Tartu, drugiego co do wielkości miasta w kraju, planują zakończyć prace do końca tego roku, a w przyszłym przystąpią do podobnych zabiegów w miejskich budynkach socjalnych oraz administracyjnych. Pomieszczenia szkół oraz niektórych budynków użyteczności publicznej pełnią również rolę schronów.

W regionie Tartu położonego w płd.-wsch. Estonii w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów szturmowych, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki walki elektronicznej.

Ostatni potwierdzony incydent z dronem w Estonii miał miejsce 19 maja tego roku. Myśliwiec NATO patrolujący przestrzeń powietrzną zestrzelił nad Estonią bezzałogowiec, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Estonii od strony Rosji.