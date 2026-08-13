Miał wykonać egzekucję w Warszawie. Wiemy, kto był celem. NEWS RMF FM

RMF24

Zaopatrujący Ukrainę przedsiębiorca branży zbrojeniowej miał być celem zamachu w Warszawie - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy szczegóły sprawy, o której mówił dziś premier. Chodzi o zatrzymanie obywatela Rosji, którego zadaniem miało być wykonanie egzekucji w Warszawie na obywatelu USA i Ukrainy. Według szefa rządu celem zamachu był człowiek "niewygodny dla reżimu Putina".

Według ustaleń reportera RMF FM, 29-letni mieszkaniec Donbasu został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali udział kontrterroryści.

Jak mówią śledczy - było to najprawdopodobniej zlecenie motywowane politycznie. Według naszych informacji, policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania 29-latka. W zeszłym tygodniu 7 sierpnia zatrzymano go podczas akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez podejrzewanego, ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy.

W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.

Tusk: W ostatniej chwili udało się zapobiec egzekucji

O sprawie mówił wcześniej na konferencji premier Donald Tusk. Powiedział, że zatrzymany Rosjanin miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne. Jego zadaniem miało być przeprowadzenie egzekucji na terenie Warszawy.

W ostatniej chwili, dzięki akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec – przekazał premier.

Szef rządu mówił o bezprecedensowym charakterze tej sytuacji.

To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO – powiedział Donald Tusk. Dodał, że sprawa ma wymiar międzynarodowy i pokazuje, jak daleko sięgają macki rosyjskich służb.

Niestety musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju – powiedział.

Premier podziękował także służbom amerykańskim za współpracę. Dzięki sprawnej koordynacji polskich i amerykańskich służb udało się zapobiec tragedii – stwierdził.

Do sprawy odniósł się też w serwisie X minister Siemoniak, który podkreślił we wpisie, że operacja zatrzymania obywatela Rosji była realizowana we współpracy ze służbami USA.