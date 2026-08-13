Miał wykonać egzekucję w Warszawie. Wiemy, kto był celem. NEWS RMF FM

Według ustaleń reportera RMF FM, 29-letni mieszkaniec Donbasu został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali udział kontrterroryści.
Jak mówią śledczy - było to najprawdopodobniej zlecenie motywowane politycznie. Według naszych informacji, policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania 29-latka. W zeszłym tygodniu 7 sierpnia zatrzymano go podczas akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez podejrzewanego, ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy.
W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu.
Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
Tusk: W ostatniej chwili udało się zapobiec egzekucji
O sprawie mówił wcześniej na konferencji premier Donald Tusk. Powiedział, że zatrzymany Rosjanin miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne. Jego zadaniem miało być przeprowadzenie egzekucji na terenie Warszawy.
W ostatniej chwili, dzięki akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec – przekazał premier.
Szef rządu mówił o bezprecedensowym charakterze tej sytuacji.
To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO – powiedział Donald Tusk. Dodał, że sprawa ma wymiar międzynarodowy i pokazuje, jak daleko sięgają macki rosyjskich służb.
Niestety musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju – powiedział.
Premier podziękował także służbom amerykańskim za współpracę. Dzięki sprawnej koordynacji polskich i amerykańskich służb udało się zapobiec tragedii – stwierdził.
Do sprawy odniósł się też w serwisie X minister Siemoniak, który podkreślił we wpisie, że operacja zatrzymania obywatela Rosji była realizowana we współpracy ze służbami USA.