Nie odwiedzi brata w areszcie. Zaskakujące wyznanie Viktora Orbana

RMF24

Były premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że nie odwiedzi swojego młodszego brata w areszcie. Polityk tłumaczył, że nie chce dawać mediom powodów do satysfakcji, gdy zobaczą, że wchodzi do aresztu.

Aron Orban został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o przemyt ludzi. Były premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla internetowego kanału „Ultrahang” ocenił, że ta sprawa to politycznie motywowany spektakl i to on jest głównym celem ataku. Zapewnił, że wierzy w niewinność swojego młodszego brata.

W środę sąd w Budapeszcie zarządził miesięczny areszt dla młodszego brata byłego premiera oraz jego wspólnika w związku z ich domniemanym udziałem w procederze przemytu ludzi.

Cztery osoby (wobec jednej zastosowano nadzór policyjny, a druga pozostaje na wolności) są podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Podejrzewa się, że pomogły co najmniej 100 obywatelom Wietnamu w nielegalnym przekroczeniu granicy Węgier.