Nocny wypadek autokaru z Warszawy do Tallina

RMF24

W nocy z niedzieli na poniedziałek autokar z Warszawy do Tallina zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica – podały litewskie media, powołując się na informację Departament Policji Litwy. Ranni pasażerowie trafili do szpitali.

Do wypadku doszło na Litwie, zdj. ilustracyjne

Do wypadku doszło na Litwie, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Międzynarodowy autobus pasażerski jadący z Warszawy do Tallina w nocy z niedzieli na poniedziałek zjechał do rowu na trasie Via Baltica.

Do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol–Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim - podała policja.

Autobus marki Scania przewoźnika Flixbus - według wstępnych ustaleń - zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.

Autobusem podróżowało 20 pasażerów – obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń.

Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach. Obywateli polskich nie ma w tych szpitalach - potwierdził reporter RMF FM w polskim MSZ.

Wszyscy poszkodowali w zdarzeniu są lekko ranni, ich życiu nic nie zagraża.

W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.