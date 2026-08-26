Uzbrojony dron znaleziony na plaży w popularnym kurorcie nad Morzem Czarnym

RMF24

Na plaży Olimp nad Morzem Czarnym, w pobliżu miasta Mangalia w Rumunii, odnaleziono fragmenty drona nieznanego pochodzenia - przekazał w środę portal Digi24. Tego samego dnia rosyjskie MSZ poinformowało o wezwaniu na czwartek na rozmowę rumuńskiej charge d'affaires Liliany Burdy. Z kolei na plaży Kabakum w pobliżu Warny w Bułgarii znaleziono w środę bezzałogowy aparat latający, a nieco dalej wrak podobnej maszyny – poinformował bułgarski portal Novinite.

Fragment bezzałogowca został zauważony w środę na plaży Olimp przez kilka osób, które powiadomiły o tym lokalne władze. O znalezieniu maszyny poinformowała w mediach dziennikarka Digi.24. „Odkrycia dokonano we wczesnych godzinach porannych, kiedy turyści przybyli na plażę” i „zauważyli w falach morza fragment drona” - relacjonowała. Plaża została zamknięta dla odwiedzających.

Według źródeł portalu dron miał posiadać ładunek wybuchowy, który został zdetonowany w dole, wykopanym w tym celu na plaży. Odnaleziony został też inny fragment bezzałogowca, lecz nie stanowił zagrożenia. Władze nie podały, z jakiego kraju pochodził dron.

Rumuński charge d'affaires wezwany do MSZ

Tego samego dnia, w środę, ministerstwo spraw zagranicznych Rosji poinformowało o wezwaniu na czwartek na rozmowę rumuńskiej charge d'affaires w tym kraju, Liliany Burdy. Informacje te potwierdziły władze w Bukareszcie.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza wezwanie pełniącej obowiązki chargé d’affaires Rumunii w Moskwie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej w czwartek, 27 sierpnia 2026 r. Zakładamy, że wezwanie to stanowi odpowiedź na środki dyplomatyczne podjęte przez Rumunię w reakcji na serię incydentów z udziałem dronów, będących skutkiem wojny napastniczej prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie” - przekazała strona rumuńska.

Rosyjskie drony naruszają rumuńską przestrzeń powietrzną

Rumunia dzieli z Ukrainą granicę lądową o długości 614 km. W ciągu ostatnich czterech lat rosyjskie bezzałogowce, atakujące Ukrainę, wielokrotnie naruszały rumuńską przestrzeń powietrzną. Potwierdzano także obecność min w wodach Morza Czarnego wzdłuż kluczowych szlaków handlowych i energetycznych.

Władze Rumunii przyjęły w 2025 r. prawo umożliwiające zestrzeliwanie i przejmowanie bezzałogowców wlatujących w przestrzeń powietrzną tego państwa.

Do jednego z najpoważniejszych incydentów w Rumunii doszło w nocy z 28 na 29 maja, kiedy dron przenoszący ładunek wybuchowy spadł na dom mieszkalny w miejscowości Gałacz przy granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały wówczas ranne. Od 2022 r. do końca ubiegłego miesiąca władze Rumunii potwierdziły 33 przypadki wtargnięcia dronów oraz około 50 upadków na rumuńskim terytorium szczątków bezzałogowców strąconych przez stronę ukraińską. Według ministerstwa obrony aż 18 spośród tych naruszeń odnotowano w 2026 r.

Dron wleciał w przestrzeń powietrzną NATO podczas ataku Rosji na Ukrainę Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się w niezamieszkanej części okręgu Tulcza - poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z incydentem wysłano do mieszkańców alert, a także poderwano dwa hiszpańskie…

Bułgaria: Na plażach w pobliżu Warny znaleziono dwa drony

Z kolei w środę na plaży Kabakum w pobliżu Warny znaleziono w środę bezzałogowy aparat latający, a nieco dalej wrak podobnej maszyny - poinformował bułgarski portal Novinite.

Znaleziony dron o długości około 2 metrów i rozpiętości skrzydeł 1,5 metra został zabezpieczony przez specjalistyczny zespół marynarki wojennej i przetransportowany do bazy sił morskich w Warnie. Resort obrony Bułgarii przekazał, że urządzenie nie zawierało materiałów wybuchowych.

W tym samym czasie służby zabezpieczyły szczątki drugiego bezzałogowca, które zostały wyrzucone przez morze na pobliskiej plaży Pasza Dere.

W ostatnich dniach bułgarska marynarka wojenna interweniowała m.in. w rejonie miejscowości Albena, Kranewo, Rakitnika oraz między miejscowościami Carewo i Warwara. Łącznie w krótkim czasie na północnym wybrzeżu Morza Czarnego odnotowano około sześciu przypadków odnalezienia dronów lub ich fragmentów. Wśród tych maszyn zidentyfikowano m.in. bezzałogowiec rozpoznawczy oraz dron-wabik (tzw. decoy), przy czym żaden z nich nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia eksplozją.

Eksperci ds. wojskowości, cytowani przez bułgarskie media, sugerują, że do tak dużej liczby incydentów mogły przyczynić się warunki pogodowe – silny wiatr z północnego wschodu oraz wysokie fale mogły spychać dryfujące bezzałogowce w stronę bułgarskich plaż.

Bułgarskie służby nie ustaliły jeszcze pochodzenia ani przeznaczenia poszczególnych dronów. Choć do tych incydentów dochodzi w kontekście trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę i masowego użycia systemów bezzałogowych na Morzu Czarnym, władze w Sofii nie powiązały oficjalnie znalezionych obiektów z tym konfliktem.