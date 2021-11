Potężne lasy sekwojowe z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Kalifornii, coraz bardziej cierpią na skutek pożarów - podaje Independent TV. W ciągu ostatnich dwóch lat niszczycielski ogień strawił tam prawie 20 procent światowej populacji tych największych i najpiękniejszych drzew.

Sekwoje, Kalifornia / PAP/Photoshot

Lasy sekwojowe, aby przetrwać ponad 2 tysiące lat wymagały specyficznych warunków klimatycznych. Sekwoja jest olbrzymim drzewem z bardzo delikatnym i płytkim systemem korzeniowym. Idealnym terenem dla tych "olbrzymów" stały się południowe zbocza kalifornijskiego pasma górskiego Sierra Nevada. Niestety coraz większym zagrożeniem są dla nich pożary, które w tamtejszym Parku Narodowym zniszczyły w tym roku od 2261 do 3637 sekwoi.

Ogień na tym samym obszarze w zeszłym roku uszkodził od 7,5 do 10,4 tys. z 75 tys. drzew, które występują tylko w około 70 lasach rozsianych po zachodniej stronie pasma Sierra Nevada.

Rzeczywistość jest taka, że widzimy kolejne ogromne straty w populacji tych kultowych drzew, które są niezastąpione. Po zeszłorocznych pożarach podjęto dodatkowe kroki w celu ochrony sekwoi. Owinięto je specjalnymi ognioodpornymi kocami. Na korony drzew zrzucano też ognioodporny żel, do nawilżania pni używano spryskiwaczy i zgarniano z nich łatwopalne materiały - powiedział Clay Jordan, nadzorca parków narodowych Sequoia i Kings Canyon.

Giganty wśród drzew

Sekwoje to najwyższe drzewa na świecie, a także jedne z najstarszych. Obecnie osiągają wysokość nawet 115 metrów i średnicę prawie 10 metrów.

Wideo youtube

Generał Sherman to drzewo należące do gatunku mamutowców olbrzymich, znanych również jako sekwojadendron lub sekwoja olbrzymia. Ma około 2,5 do 3 tys. lat, 83,8 m wysokości, 11 m średnicy u podstawy o objętość około 1487 m³, przy masie około 1,2 tys. ton (lub 1,91 tys. ton - w zależności od systemu liczenia). Najgrubsza gałąź, która złamała się w 2006 roku, miała 2 m średnicy. Warto dodać, że to jedno drzewo zawiera w sobie tyle samo drewna, ile zwykle mają świerki rosnące na powierzchni jednego hektara (średnio w Polsce jeden hektar drzewostanu świerka istebniańskiego odpowiada 1,2 tys. m³ drewna).

Generał Sherman swoją nazwę otrzymał prawdopodobnie w 1879 roku za sprawą biologa, Jamesa Wolvertona. W 1886 roku miejsce, w którym rośnie drzewo, zostało zajęte przez społeczność Kaweah, wyznającą zasady socjalizmu. Jej członkowie zmienili nazwę drzewa na... Karl Marx, ale wraz z utworzeniem Parku Narodowego Sekwoi przywrócono oryginalną nazwę drzewa.