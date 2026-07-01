RMF24

Dwóch republikanów w Kongresie USA zapowiada, że zablokuje dodatkowe środki dla Pentagonu, jeśli Departament Obrony nie przywróci rotacji brygady pancernej do Polski – podaje Politico. Stawką jest ponad 60 miliardów dolarów na wydatki związane z wojną z Iranem oraz bezpieczeństwo militarne w Europie.

Niewielka grupa przewodnictwem Dona Bacona grozi zablokowaniem uchwalenia pakietu 88 mld dolarów dodatkowych środków, z czego część to pieniądze mające pokryć wydatki Pentagonu na wojnę z Iranem.

Mieliśmy (w Europie) pięć brygad, teraz mamy trzy. To niesatysfakcjonujące. Jeśli chcą mojego wsparcia, niech lepiej się tym zajmą — powiedział kongresmen z Nebraski i emerytowany generał Sił Powietrznych, który po obecnej kadencji odejdzie z Kongresu. Solidarność z jego inicjatywą wyraził inny centrysta z partii rządzącej — Brian Fitzpatrick z Pensylwanii.

Politico zaznacza, że do zablokowania środków, o które wniósł Biały Dom, potrzeba jedynie trzech „zbuntowanych” głosów republikanów w Izbie.

Bacon był jednym z najgłośniejszych krytyków majowej decyzji Pentagonu o nagłym wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski. To m.in. pod presją jego i jego kolegów z Kongresu prezydent Donald Trump ogłosił, że wyśle 5 tys. dodatkowych żołnierzy do Polski.

Ustalenia trwają

Mimo tych słów nadal nie wiadomo, co oznaczają one w praktyce, bo rotacja brygady (liczącej 4 tys.) nie została przywrócona. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało jednak o pozytywnej odpowiedzi Pentagonu na propozycję ustanowienia stałej obecności wojsk USA.

Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker powiedział w ubiegłym tygodniu, że sprawa nadal jest przedmiotem rozmów i ustaleń.

Sporna ustawa

Sprawa sił USA w Polsce i Europie jest też przedmiotem sporu na linii Kongres-Biały Dom w kontekście corocznej ustawy o wydatkach obronnych NDAA. W obecnych wersjach projektu w Senacie i Izbie Reprezentantów obecne są zapisy polecające m.in. zbadanie korzyści i wykonalności stałych baz w Polsce. Tekst projektu w Izbie wyrażał też dezaprobatę Kongresu, związaną z decyzją o wstrzymaniu rotacji, podkreśla wartość obecności dwóch pancernych brygad w Polsce dla odstraszania Rosji oraz zachęca do epizodycznego stacjonowania batalionu artylerii dalekiego zasięgu (Long Range Fires Battalion) - z rakietami Tomahawk i SM-6 - który miał docelowo zostać rozmieszczony w Niemczech, zanim Pentagon na początku maja nie odwołał tego ruchu.

Prace nad NDAA napotkały jednak na trudności w Izbie ze względu na sprzeciw grupy radykalnych republikanów, którym przewodzi znana z prorosyjskich sympatii kongresmenka Anna Paulina Luna. Luna w praktyce zablokowała poddanie projektu pod głosowanie, domagając się dołączenia do niego projektu ustawy SAVE America Act, nakładającej obowiązek udowodnienia obywatelstwa USA przez wyborców rejestrujących się do udziału w wyborach.