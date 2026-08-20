Ultimatum USA dla sojuszników. Chodzi o Iran

RMF24

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział zaostrzenie presji gospodarczej na Iran. Według niego surowe sankcje oraz blokada morska irańskich portów mają doprowadzić do upadku władz w Teheranie. Waszyngton wezwał też sojuszników, by opowiedzieli się po stronie Stanów Zjednoczonych. Wezwanie zostało ujęte w tonie nieznoszącym sprzeciwu.

Scott Bessent oświadczył w czwartek w rozmowie z telewizją CNBC, że Stany Zjednoczone zamierzają stworzyć „największą skoordynowaną izolację gospodarczą w historii świata”.

Sekretarz skarbu USA przekazał, że administracja Donalda Trumpa zwraca się do państw sojuszniczych z żądaniem ograniczenia relacji gospodarczych z Iranem.

Mówimy im: albo jesteście z nami, albo przeciwko nam – powiedział Bessent.

Jak zaznaczył, konsekwencje mają dotknąć podmioty, które będą prowadziły interesy z Teheranem, w tym dokonywały transferów pieniędzy, kupowały irańską ropę lub uczestniczyły w przeładunkach statków na morzu.

Amerykańskie ministerstwo skarbu i rząd Stanów Zjednoczonych użyją całej swojej potęgi i siły wobec was – zagroził.

Blokada portów i nowe sankcje

Bessent zapowiedział, że presja na Iran będzie prowadzona dwutorowo. Pierwszym elementem ma być blokada irańskich portów, drugim – wprowadzenie, jak mówił, najsurowszych sankcji w historii.

Zniszczymy gospodarkę tego morderczego reżimu, co ograniczy jego zdolność do projekcji siły poprzez swoje siły zastępcze – oświadczył.

Według sekretarza osłabienie gospodarcze Iranu ma ograniczyć możliwości finansowania wojska i ugrupowań wspieranych przez Teheran. Bessent zwrócił również uwagę na wysoką inflację w Iranie, obejmującą m.in. ceny żywności.

Szef resortu finansów przekonywał, że podobne działania przynosiły skutki w innych państwach.

To zadziała. Zadziałało w Wenezueli, kiedy wprowadziliśmy blokadę. Obecnie działa na Kubie i zadziała w Iranie. Doprowadzimy do upadku tego reżimu – powiedział.

W środę wieczorem Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zapowiedział, że każdy kraj pozwalający na pomoc Teheranowi poniesie „ogromne” konsekwencje gospodarcze.

Prezydent USA wezwał sojuszników do przyłączenia się do izolowania Iranu. Według amerykańskiej administracji presja gospodarcza ma skłonić władze w Teheranie do zaakceptowania warunków Waszyngtonu dotyczących zakończenia wojny.